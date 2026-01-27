En el mercado se negoció us$364 millones a un precio promedio de S/3,3475. (Foto: Agencia Andina)
Redacción EC
Redacción EC

En la sesión de hoy martes 27 de enero, el cerró en S/3,347, retrocediendo 40 puntos básicos en comparación al cierre del lunes en S/3,351, informó Renta4 SAB.

Durante la jornada, la oferta provino por los corporativos, mientras que la demanda por intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) comprando US$10 millones a un precio promedio de S/3,345.

Maro Villalobos

Además, el dólar tuvo un precio mínimo de S/3,3450, algo que no ocurría desde finales de enero de 2020 cuando registró S/3,345, y un precio máximo de S/3,3480.

En el mercado se negoció us$364 millones a un precio promedio de S/3,3475. Asimismo, se tuvo vencimiento por Swap Cambiario Venta S/400 millones.

Por otro lado, la libra esterlina extendió su avance esta semana, impulsada por el cierre de posiciones cortas tras la reciente caída del dólar, según ING. El banco estima que los niveles actuales del GBP/USD (1.36–1.37) podrían representar máximos del trimestre e incluso del año, ante riesgos políticos domésticos y posibles presiones desde los mercados de bonos internacionales.

