En la sesión de hoy martes 27 de enero, el precio del dólar cerró en S/3,347, retrocediendo 40 puntos básicos en comparación al cierre del lunes en S/3,351, informó Renta4 SAB.

MÁS INFORMACIÓN: Indecopi anula antidumping a zapatillas textiles chinas

Durante la jornada, la oferta provino por los corporativos, mientras que la demanda por intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) comprando US$10 millones a un precio promedio de S/3,345.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Además, el dólar tuvo un precio mínimo de S/3,3450, algo que no ocurría desde finales de enero de 2020 cuando registró S/3,345, y un precio máximo de S/3,3480.

En el mercado se negoció us$364 millones a un precio promedio de S/3,3475. Asimismo, se tuvo vencimiento por Swap Cambiario Venta S/400 millones.

PUEDES VER: Sunarp cumple con digitalizar 6 millones de títulos de propiedades inmuebles y vehicular

Por otro lado, la libra esterlina extendió su avance esta semana, impulsada por el cierre de posiciones cortas tras la reciente caída del dólar, según ING. El banco estima que los niveles actuales del GBP/USD (1.36–1.37) podrían representar máximos del trimestre e incluso del año, ante riesgos políticos domésticos y posibles presiones desde los mercados de bonos internacionales.