El precio del dólar cerró este junes 15 de diciembre en S/3,372, incrementando 20 puntos con respecto al cierre viernes que se situó en S/3,37, informó Asvim Asencios - Trader de divisas en Renta4 SAB.

PUEDES VER: Luz del Sur concreta compra de Energía Renovable del Sur

Además, durante la jornada se observó un comportamiento mixto entre oferta de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,3690 y máximo S/3,3740.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En el mercado se negociaron US$372 millones a un precio promedio de S/3,3702. Hubo vencimiento de Swaps Cambiarios Venta por S/690 millones.

Asimismo, el dólar estadounidense se mantiene débil al inicio de una semana cargada de referencias clave, tras el reciente recorte de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y ante la expectativa de nuevos datos y discursos que orienten la política monetaria de 2026.

LEE TAMBIÉN: Más de 2,5 millones de tarjetas realizaron compras en comercio electrónico durante Cyber Wow 2025

El índice dólar cae cerca de mínimos de dos meses y acumula un descenso superior al 9% en el año, mientras el euro avanza hacia ganancias anuales de más del 13% a la espera de la reunión del BCE.