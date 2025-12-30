Para este cierre del martes 30 de diciembre, el dólar estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,3650, cierre S/3,3640, promedio S/3,3627, mínimo S/3,3610 y máximo de S/3,3650, informó Renta4 SAB.
Además, hoy se negociaron US$504 millones en el mercado spot interbancario, 46% más del flujo visto ayer (US$344 millones).
Hoy no hubo vencimientos de swaps cambiarios por parte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Asimismo, la sesión estuvo marcada por flujo corporativo local y offshore que presionó el tipo de cambio a la baja.
Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.
Precio de los metales
Los precios de los metales suben tras las tomas de ganancias del lunes. El oro cotizó en torno a los US$4.400 por onza, tras subir ayer a un récord de US$4.500. La plata registró US$76, tras un récord de US$80 de ayer. Por su parte, el cobre cotizó cerca de US$5.70, tras los récords de US$5,90 de ayer. Por último, el petróleo cotizó US$58 por barril.
