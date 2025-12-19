De acuerdo con información de Renta4 SAB, el dólar cerró su cotización en S/3,3680, mismo nivel de ayer.

Además, durante la jornada, la oferta provino por los corporativos, mientras que la demanda estuvo impulsada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), que dejó vencer Swaps Cambiario Venta por S/500 millones e intervino comprando 150 millones de USD a un tipo de cambio promedio de S/3,3670.

En total, el mercado transó US$303 millones a un precio promedio de S/3,3672, dentro de un rango de S/3,3650 a S/3,3690. Allison Pérez, trader de divisas en Renta4 SAB, agregó que las divisas asiáticas se mantuvieron mayormente estables frente al dólar, con leves apreciaciones del won surcoreano y el dólar de Singapur, en un entorno de cautela por las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos.

En paralelo, el Banco de Inglaterra indicó que los recortes de tipos continuarán con prudencia, ante la confianza en la desaceleración de la inflación. Este contexto contribuye a sostener la estabilidad del dólar en los mercados cambiarios.

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

De acuerdo con el informe Situación Perú de diciembre, el BBVA Research, el tipo de cambio cerraría el 2025 en el rango de S/3,35 y S/3,45. El estudio sostiene además que podría situarse en la parte inferior de este intervalo para 2026.

Según el reporte, el sol se ha apreciado durante el año en un contexto en el que el dólar se ha mostrado débil, situación que se ha visto impulsada por el desempeño positivo de la balanza de pagos.