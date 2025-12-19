¿Tipo de cambio podría cambiar de tendencia el próximo año? Esto dice el BCR

El dólar podría mostrar una mayor fortaleza a nivel global en el 2026, en un contexto de cambios en la política monetaria de Estados Unidos y de expectativas limitadas de recortes en la tasa de referencia de la Reserva Federal (FED).

Este escenario se explicaría por posibles cambios en la política monetaria de Estados Unidos, especialmente a partir de mayo, cuando concluiría el período de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal (FED) y se produciría un eventual relevo en el cargo. No obstante, las señales actuales apuntan a que el margen para recortar la tasa de referencia seguirá siendo limitado.

En ese contexto, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, señaló que las proyecciones indican que “lo que dicen los bancos de inversión [que no tienen por qué acertar] probablemente el dólar no se muestre tan débil este año (2026)”. Asimismo, explicó que no se observan intenciones agresivas por parte de la FED de aplicar recortes recurrentes en su tasa de referencia que presionen a la baja a la moneda estadounidense.

“La tasa de largo plazo que espera la FED es de 3% y, según sus propias proyecciones, no se estaría alcanzando ese nivel todavía el próximo año”, precisó.

El presidente del BCR explicó que la política monetaria de Estados Unidos tendrá algunas variaciones el próximo año.

Velarde recordó además que la economía de Estados Unidos se mantiene sólida y presenta una de las proyecciones de crecimiento más altas entre los países desarrollados.

“Hay un flujo positivo hacia el mercado de renta fija, en particular al mercado de bonos —con excepción del mes de abril, cuando sí se registraron salidas—. En general, casi todos los meses hubo ingresos netos de capital extranjero comprando activos estadounidenses. Lo que ha ocurrido es que los inversionistas, ante la debilidad del dólar, han buscado cubrirse; no es que hayan perdido la confianza en Estados Unidos”, concluyó