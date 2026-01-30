Según de Renta4 SAB, el tipo de cambio cerró en S/3.37, subiendo 240 puntos respecto al jueves que cerro en S/3.346. Durante la jornada, la oferta provino por los corporativos, mientras que la demanda por empresas no residentes.

Además, el dólar tuvo un precio mínimo de S/3,347 y un precio máximo de S/3,371. En el mercado se negoció US$549 millones a un precio promedio de S/3,3563. Se tuvo también vencimiento por Swap Cambiario Venta S/440 millones.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Por otro lado, el oro retrocedió con fuerza tras los máximos históricos de la víspera y cotiza cerca de US$5,030 por onza, una caída superior al 6%, presionado por toma de ganancias y la recuperación del dólar.

Mientras que la plata amplifica el ajuste y se hunde más de 13% hasta la zona de US$100, reflejando la elevada volatilidad del complejo de metales preciosos tras el rally reciente.

Proyección del dólar en Perú en 2026

El dólar cerró el 2025 con un ciclo de caídas sostenidas y se depreció 10,56% frente al sol peruano, según el Banco Central de Reserva (BCR).

MÁS INFORMACIÓN: El oro y la plata bajan con fuerza y se alejan de máximos históricos

Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research en Perú, no descarta episodios de volatilidad en esta etapa del 2026, asociados al tono y contenido de las propuestas de los candidatos.

En la misma línea, César Huiman, analista senior de Research en Renta4 SAB, proyecta un comportamiento mixto del tipo de cambio, con un rango estimado entre los S/3,35 y los S/3,45. El nivel máximo se alcanzaría en la primera mitad del año, seguido de una corrección gradual hacia fines del 2026.