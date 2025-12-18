De acuerdo con información de la web cuantoestaeldolar.pe, el dólar cotiza hoy S/3,350 la compra y S/3,375 la venta.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿A cuánto cerró el dólar el miércoles 17 de diciembre?

El precio del dólar cerró en S/3,369 disminuyendo 10 puntos con respecto al cierre del martes que se situó en S/3,37, según información de Renta4 SAB.

Además, durante la jornada se observó un comportamiento mixto entre oferta de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio minino de S/3,362 y máximo de S/3,3740.

Asimismo, en el mercado se negociaron US$687 millones a un precio promedio de S/3,3676. También, hubo vencimiento de Swaps Cambiarios Venta por S/500 Millones de los cuales se renovaron S/200 millones.