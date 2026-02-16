Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este lunes 16 de febrero?

Resumen

Por Redacción EC

El precio del dólar para este lunes 16 de febrero es de S/3,35 según el Banco Central de Reserva Del Perú (BCRP). Respecto al último viernes 13, el dólar cerró en S/3,3510, retrocediendo 30 puntos.

