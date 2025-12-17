De acuerdo con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la cotización del dólar para hoy es de S/3.37.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿A cuánto cerró el dólar el martes 16 de diciembre?

El precio del dólar cerró hoy en S/3,37, disminuyendo 20 puntos con respecto al cierre del lunes que se situó en S/3,372.

Durante la jornada se observó un comportamiento mixto entre oferta de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,3690 y máximo de S/3,3730.

En el mercado se negociaron US$299 millones a un precio promedio de S/3,3707. Además, hubo vencimiento de Swaps Cambiarios Venta por S/600 Millones.