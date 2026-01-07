El precio del dólar cerró hoy en S/3,3630, mismo nivel con respecto al cierre del día martes. Durante la jornada el dólar se mantuvo estable, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,3630 y mínimo de S/3,3600, informó Renta4 SAB.

Además, en el mercado se negociaron US$213 millones a un precio promedio de S/3,3618. El día de hoy vencieron S/200 millones en Swaps Cambiarios Venta los cuales no fueron renovados.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, señaló que el dólar cerró en S/3,363, su nivel más bajo en más de un mes, pese a que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) intervino comprando US$53 millones para frenar la apreciación del sol.

En lo que va de 2026, el BCRP acumula compras por US$153 millones, en un contexto en el que la divisa estadounidense sigue mostrando debilidad en el mercado local. Por su parte, el índice DXY cotiza en 98,69 (0,10%).

Proyección del dólar en Perú en el 2026

El dólar cerró el 2025 con un ciclo de caídas sostenidas y se depreció 10,56% frente al sol peruano, según el Banco Central de Reserva (BCR).

PUEDES VER: MEF fija el nuevo valor de la UIT 2026: conoce aquí el monto oficial

Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research en Perú, no descarta episodios de volatilidad en esta etapa del 2026, asociados al tono y contenido de las propuestas de los candidatos.

En la misma línea, César Huiman, analista senior de Research en Renta4 SAB, proyecta un comportamiento mixto del tipo de cambio, con un rango estimado entre los S/3,35 y los S/3,45. El nivel máximo se alcanzaría en la primera mitad del año, seguido de una corrección gradual hacia fines del 2026.