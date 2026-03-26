El precio del dólar para este jueves 26 de marzo es de S/3,46 con un alza de 0,08%, según informó Bloomberg.

¿A cuánto cerró el dólar el miércoles 25 de marzo?

El precio del dólar cerró en S/3,4530, retrocediendo 60 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,4590, indicó el Banco Central de Reserva (BCR).

Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada se observó flujo two-way principalmente de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,4500 y máximo de S/3,4710.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.