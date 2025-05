EY Perú sostuvo que la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es un beneficio social que tiene por objeto proteger al trabajador de las contingencias que pueden originarse como consecuencia del cese en el trabajo. En ese sentido, recordó que los empleadores del sector privado tienen hasta el 15 de mayo para efectuar este pago.

“Si bien este pago les corresponde a todos los trabajadores del régimen laboral privado que hayan laborado como mínimo cuatro horas diarias y que tengan como mínimo un mes completo de servicios entre los meses de noviembre y abril, para el depósito de la CTS de mayo de 2025, el monto varía dependiendo del tipo de empresa en donde se labora”, explicó Mauricio Matos, Socio del Área Laboral de EY Perú.

Cabe precisar que la CTS equivale, en promedio, a una remuneración anual y debe ser depositada por el empleador a favor del trabajador en un 50%, tanto en los meses de mayo como noviembre, con un plazo máximo de pago hasta el día 15 en cada oportunidad.

¿Cómo se realiza el cálculo para el pago de la CTS?

EY Perú explicó que en el caso de las medianas y grandes empresas, si el trabajador ha laborado el período semestral completo (noviembre del año anterior a abril del presente año), le corresponde el 50% de la remuneración más un sexto de la gratificación recibida en diciembre de 2024.

No obstante, si el trabajador no ha laborado el semestre completo, percibirá un sexto del sueldo por cada mes laborado, incluyendo el sexto de la gratificación percibida en diciembre de 2024. Respecto a las pequeñas empresas, si la empresa no está inscrita en el Registro de Micro y Pequeña Empresa (Remype), todos sus trabajadores tendrán derecho a la CTS conforme a la regla general que rige para la mediana y gran empresa.

Mientras que, si la empresa sí está inscrita en el Remype, los trabajadores contratados hasta antes de su registro tendrán derecho a la CTS de acuerdo con el régimen general, y aquellos contratados luego de la inscripción, recibirán la CTS computada a razón de 15 remuneraciones diarias por año completo de servicios, hasta alcanzar un máximo de 90 remuneraciones diarias.

MÁS INFORMACIÓN: MEF y KfW suscribieron préstamo por 40 millones de euros para impulsar el transporte urbano sostenible



“Para el caso de los trabajadores de otros sectores, como aquellos bajo el régimen agrario, la CTS se encuentra incluida dentro de su remuneración diaria a razón del 9.72% de la remuneración básica y, para los trabajadores del hogar, la CTS les corresponde bajo las mismas condiciones que el régimen laboral común”, precisó el socio de EY Perú

Respecto así los días no laborados son considerados dentro del pago de la CTS, EY Perú señaló que el pago de la CTS corresponde a los días laborados. No obstante, hay excepciones que obligan al empleador a incluir estos días así el trabajador no los haya laborado, y son: las faltas motivadas por accidentes de trabajo o enfermedad profesional en un máximo de 60 días dentro del año (el año es considerado desde el 01 de noviembre de un año y el 31 de octubre del año siguiente), días de descanso pre y post natal, días de huelga (siempre que no haya sido declarada ilegal) y días que devenguen remuneraciones en un procedimiento de despido.

La compañía advirtió que no depositar íntegra y oportunamente la CTS, o no efectuar el pago de la CTS se considera como una infracción grave pasible de ser sancionada con una multa que oscila entre S/8,399.50 soles a S/139,752 para una empresa no MYPE. En caso se trate de una pequeña empresa las multas pueden oscilar entre S/2,407.50 hasta S/24,075.

“Es importante agregar que recientemente el Ejecutivo promulgó la ley que permite el retiro de hasta el 100% de los fondos de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta el 31 de diciembre del 2026. De este modo, el trabajador podrá retirar el 100% de su CTS hasta el 31 de diciembre del próximo año”, finalizó Mauricio Matos, Socio de EY Perú.