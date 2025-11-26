Indecopi informó que, ante el inicio del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA), programado para este 7 de diciembre, en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, supervisará que las aerolíneas cumplan con brindar información precisa a los pasajeros sobre esta tarifa.

Dicha tarifa se aplicará a los usuarios que realizan conexiones para vuelos internacional en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Indecopi precisó que Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto, debe adoptar las acciones necesarias que garanticen que los mecanismos para el cobro de la TUUA de transferencia se encuentren plenamente operativos y disponibles para los pasajeros.

LEE TAMBIÉN: Puerto de Chancay mueve 62% de las agroexportaciones hacia China

En ese sentido, las empresas aéreas y LAP deberán informar de manera detallada el procedimiento de cobro, incluidos los métodos y puntos de pago de manera clara, visible y accesible.

“Indecopi se mantendrá vigilante para garantizar el respeto de los derechos de los consumidores, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor”, remarcaron.