Resumen

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El dólar retrocedió 240 puntos con respecto al cierre del día viernes. Foto: Andina.
El dólar retrocedió 240 puntos con respecto al cierre del día viernes. Foto: Andina.
Por Redacción EC

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar para este lunes 23 de marzo cerró en S/3,4610 retrocediendo 240 puntos con respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,4850.

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