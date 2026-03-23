De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar para este lunes 23 de marzo cerró en S/3,4610 retrocediendo 240 puntos con respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,4850.

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Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada se observó flujo two-way principalmente de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,4270 y máximo de S/3,4790.

Además, en el mercado se negociaron US$177,5 millones a un precio promedio de S/3,4558. Asimismo, hubo vencimiento de Swaps Cambiarios Venta por S/64 millones; adicionalmente el BCR colocó S/300 millones de Swap Cambiario Venta a 3 meses.

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A nivel global el dólar estadounidense presenta una leve caída después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que no atacará durante cinco días infraestructuras energéticas en Irán y anticipara un posible acuerdo debido a que el aumento de los precios de la energía eleva la inflación.

Sin embargo, Irán negó que haya negociaciones con Estados Unidos y aseguró que el estrecho de Ormuz continuará cerrado. Finalmente, el DXY cotizó en 98.81 (-0,65%).