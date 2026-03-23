Este lunes, Waldir Eloy Ayasta Mechán juró como nuevo ministro de Energía y Minas, luego de la renuncia de Ángelo Alfaro al cargo tras revelarse una denuncia de presunto abuso sexual.

Ayasta ya ha formado parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem) anteriormente. En abril de 2025, fue nombrado como viceministro de Electricidad en reemplazo de Víctor Carlos Estrella.

En mayo de ese año se aceptó la renuncia de Ayasta en el Viceministerio de Electricidad.

En el sector también trabajó como director general de Electrificación Rural.

Previo a su designación como ministro, Ayasta venía de trabajar como gerente corporativo de Planeamiento y Proyectos de Inversión en la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio.

Ayasta es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y magíster en Administración de Estrategias de Empresas en la Escuela de Posgrado de la Universidad del Callao.

Además, tiene una especialización en Alta Dirección Empresarial del Instituto Tecnológico de Monterrey, en México, y un doctorado en Administración en la Escuela de Posgrado de la Universidad del Callao.