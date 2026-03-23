Resumen

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Waldir Ayasta, el nuevo ministro de Energía y Minas. (Foto: Tv Perú / ChatGPT)
Waldir Ayasta, el nuevo ministro de Energía y Minas. (Foto: Tv Perú / ChatGPT)
Por Redacción EC

Este lunes, Waldir Eloy Ayasta Mechán juró como nuevo ministro de Energía y Minas, luego de la renuncia de Ángelo Alfaro al cargo tras revelarse una denuncia de presunto abuso sexual.