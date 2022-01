Conforme a los criterios de Saber más

Hoy Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se reunió de manera virtual con el presidente Pedro Castillo durante 45 minutos. En la cita también estuvieron presentes Pedro Francke, ministro de Economía y Finanzas, y Oscar Maúrtua, ministro de Relaciones Exteriores.

En la presente entrevista el ejecutivo detalla lo conversado, resaltando que seguirá espera que la incertidumbre política quede en el pasado y el Perú pueda seguir atrayendo la inversión.

—El BID actualmente tiene una cartera de 28 proyectos en el Perú por un monto de US$2.330 millones. El ministro Pedro Francke anunció en diciembre que firmaron convenios para proyectos de electrificación rural y apoyo a bionegocios en la Amazonía. ¿Están en negociaciones para financiar nuevos proyectos en el 2022?

Sí, definitivamente y han pedido que les mande varios proyectos que estamos viendo. Es un proceso que empezó con el presidente [Francisco] Sagasti en su momento y le hemos dado continuidad y reforzado con el presidente Castillo y el ministro Francke. En el 2021 reforzamos la cartera más robusta entre el BID y el Perú en 62 años de la historia del banco.

—¿Cuáles fueron los ejes sobre los que giró la reunión?

En que tenemos que reforzar la cartera en temas de saneamiento. Esta mañana el presidente Castillo me pidió apoyo [para financiar proyectos para] pequeñas y medianas empresas, que ellos también sean parte de esta recuperación y los podamos apoyar en esa vía, los servicios agropecuarios son otra vía que estamos viendo, así como la conectividad rural.

—¿Esas fueron las únicas conclusiones a las que se llegó durante la reunión con el presidente Castillo?

La primera conversación que tuve con el presidente Castillo cuando tomó posesión [en septiembre del 2021] era de cómo sus prioridades serían los temas sociales, de educación, conectividad rural, infraestructura y salud. Hoy, seis meses después tenemos datos y resultados. Creo que la etapa de cinco o seis meses de especulación ya pasó, la etapa de especulación está en el pasado. Hoy tenemos a un Perú con un crecimiento del 13% [frente al] 2020, un déficit fiscal que bajo al 2,6%, según el ministro Francke.

—Tomando en cuenta que el crecimiento se debe principalmente a un rebote frente la caída interanual producto de la pandemia, ¿es posible considerar que este año se mantendrá el crecimiento?

Los pronósticos de crecimiento son conservadores para el 2022, pero lo que queremos hacer es ver cómo podemos aprovechar ese ímpetu de recuperación, no solamente para conservar, sino fortalecer el crecimiento.

—¿Entonces principalmente se habló del tema macroeconómico y se revisaron los resultados del 2021?

Con el ministro Francke repasamos las cifras y con el presidente en sí lo que pedimos era reforzar lo que vendría para el 2022. Al presidente lo vi enfocado en la conectividad rural y en la educación, en el tema de en la Amazonía y reforzar a esas comunidades en agua, saneamiento e infraestructura. Hablamos mucho de la infraestructura en salud, principalmente en zonas rurales.

—¿Cuál será la función del BID en dichos proyectos?

No solamente será en tema de financiamiento. El BID ofrece el conocimiento, asesoramiento y acompañamiento de todas las capacidades, así que estamos trabajando mano a mano con el ministro Francke y el resto del Gobierno.

—¿A cuánto ascenderá la inversión del BID en Perú este año?

En el 2022 estamos hablando de cinco operaciones por US$500 millones adicionales a lo financiado en 2021 en el Perú. Eso es la parte [de inversión] pública en sectores como medio ambiente, educación, agua y saneamiento.

—Según un informe del BID, en 2018 el Perú era el octavo país en América del Sur en términos de presión fiscal. Como propuesta de solución plantearon evaluar nuevos incentivos tributarios y mejorar el sistema de imposición ampliando su base. ¿Conversó al respecto con el presidente?

Lo hablamos brevemente con el ministro sobre los resultados en el 2021. En 2021 los ingresos tributarios en el Perú han sido los más altos en los últimos siete años y un 20% más alto que en 2019 para medirlo prepandemia. Así que han mejorado. Obviamente ahí también se debe a lo que se ha hecho con el alza de los precios, los recursos naturales.

—El BID indicó en sus Estimaciones de tendencias comerciales que América Latina se viene recuperando de un shock de exportaciones que trajo la pandemia, indicando que los valores exportados cerrarían entre 13% y 16% sobre lo conseguido en el 2019. El Perú tuvo una recuperación importante del 42%, estando solo detrás de Venezuela y Bolivia en Sudamérica. ¿Cuál es la posición del Perú en las exportaciones frente a sus pares regionales?

El Perú está en una posición privilegiada porque tiene los recursos naturales y la logística puerto-infraestructura para el comercio. Está beneficiándose por el incremento de la demanda, estamos viendo los retos de transporte global y el Perú tiene la exportación y la infraestructura. Puede beneficiarse de la demanda y de la proximidad en el comercio.

—A pesar del crecimiento, el informe también resaltó que en términos de volumen “el repunte del Perú y Venezuela no fue suficiente para retornar a los niveles prepandemia”. ¿Qué riesgos podría traer que aún no se recuperen las cantidades exportadas a niveles anteriores a la pandemia?

[Faltaría más] confianza. Yo creo que se está creando la confianza y eso es importante. El 2021 fue un año en el que los ojos del mundo estaban viendo a Perú, a Chile; este año estarán viendo a Colombia y a Brasil. Siempre las transiciones políticas traen un desaceleramiento. Me siento confiado de que ese tiempo de especulación ha pasado y que a pesar de esa transición ha podido crecer más rápido que otros países de América Latina y el Caribe.

—¿En qué situación se encuentra el Perú ante los ojos de los inversionistas frente a sus pares regionales?

No voy a comparar, pero yo creo que sin duda el Perú ya era un país que se veía como de grandes posibilidades. El Perú es la historia de éxito en los últimos 20-30 años a niveles macroeconómicos. Sin embargo, ese crecimiento no ha sido inclusivo y esas inversiones no fueron para cerrar las grandes brechas socioeconómicas.

— El Perú y Chile pasaron por transiciones políticas. Este año también habrá cambios en Colombia y Brasil. ¿Qué se puede esperar de la economía de América Latina este 2022?

Yo creo que estamos hablando de líderes que sean de izquierdas o derechas que están lidiando con poblaciones que buscan resultados. La ideología no se come, por eso lo que estamos viendo en la región es un rechazo a los partidos políticos tradicionales, estamos viendo una ola de populismo, pero también una ola de alternativas.

—¿Entonces, más allá de las ideologías, cuál es el nuevo rumbo que tomarán los gobiernos de América Latina en este año?

Mire, dos personas tan diversas como el presidente Castillo y yo podemos unirnos para proporcionar los resultados que demanda la ciudadanía. La ciudadanía no está pidiendo ideología, sino inversión, infraestructura y resultados. Yo creo que eso lo tienen muy claro los líderes de la región.

