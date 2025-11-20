APM Terminals Callao y Mediterranean Shipping Company (MSC) iniciaron la operación del servicio Alpaca, una ruta transpacífica directa y sin escalas entre Asia y Perú que registra un tránsito de 23 días y que, según la compañía, reduce en hasta 15 días los plazos habituales del comercio marítimo con ese continente.

Cada miércoles arriba una embarcación al Terminal Norte Multipropósito con naves de entre 7.000 y 12.000 TEUs, entre las cuales destaca un buque de última generación propulsado con LNG que hizo su viaje inaugural hacia el Callao esta semana.

El CEO de APM Terminals Callao señaló que esta conexión tendrá un impacto inmediato en sectores como manufactura, retail, tecnología y minería, y afirmó que la operación del Muelle Norte continuará enfocada en elevar los estándares del principal puerto del país y consolidarlo como un punto estratégico en el Pacífico Sur.

Para consumidores de plataformas como Shein, Temu o Amazon, el beneficio se reflejará en tiempos de entrega más rápidos y comparables a los de la costa oeste de Estados Unidos, en un modelo de importación B2C que incide directamente en la experiencia final del usuario.

Con la puesta en marcha del servicio Alpaca, el puerto del Callao refuerza su rol como puerta de entrada de productos asiáticos al mercado peruano y avanza en su posicionamiento como hub del Pacífico Sur, en línea con los objetivos de modernización y eficiencia del comercio exterior del país.