Presupuesto 2026 avanza: Comisión del Congreso aprueba el predictamen por amplia mayoría, ¿qué sigue?

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó por amplia mayoría el predictamen del proyecto de ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026. La votación cerró con 22 votos a favor, cero en contra y una abstención, lo que permitió la aprobación del texto sustitutorio que ahora será elevado al Pleno del Congreso.

El documento aprobado mantiene el monto global del presupuesto en S/ 257.562 millones, pero introduce una serie de ajustes técnicos y normativos. De acuerdo con la sustentación realizada en la sesión, el texto incorpora 26 cambios principales, siete disposiciones optimizadas y 19 nuevas disposiciones. Estas abarcan desde medidas para facilitar la ejecución de inversiones estratégicas, el mantenimiento de infraestructura crítica, y el financiamiento de compromisos en salud y educación, hasta autorizaciones específicas para seguridad ciudadana, bomberos y programas de empleabilidad.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

TAMBIÉN LEE | Comisión del Congreso aprueba dictamen que permite ingreso de agua y alimentos a conciertos

Entre las modificaciones destacadas figuran precisiones en autorizaciones de gasto, actualizaciones de escalas remunerativas, habilitaciones excepcionales para gobiernos regionales y locales, y transferencias financieras a sectores e instituciones que requieren tratamiento especial durante el año fiscal 2026.

Con la aprobación del predictamen, la comisión abrió una ronda adicional para recibir propuestas de los congresistas, que serán evaluadas antes del debate final en el Pleno programado para la próxima semana.