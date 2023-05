El último lunes, en el marco del Día Nacional de la micro y pequeña empresa (mype), Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, pidió al Gobierno que se ponga en marcha una agenda reactivadora en favor de este grupo de empresas, las que representan el 99% del tejido empresarial nacional, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Justamente, desde la asociación, indicó Saldaña a este Diario, han planteado cinco aspectos que apunten a la reactivación de ese segmento de empresas. Algunas de estas propuestas vienen llevándose a cabo por el Poder Ejecutivo.

Créditos

La primera propuesta busca otorgar créditos baratos para las mypes, mencionado que el monto destinado al programa de créditos Impulso Myperú es inferior al destinado a Reactiva Perú en sus distintos tramos.

Justamente, el Banco de Desarrollo del Perú (Cofide) informó el 17 de mayo que, en tres subastas, han sido asignados más de S/1.140 millones de los S/2.000 millones que el Ejecutivo destinó para el programa Impulso Myperú. Este programa de garantías cubre un 98% en préstamos a mypes por hasta S/30.000 y un 90% en créditos de hasta S/90.000.

“Estas fuentes de financiamiento y créditos baratos tienen que llegar a las mypes. No solo es suficiente que salga la norma y hayan fondos, sino asegurarnos que lleguen a la mype”, expresó Saldaña.

Por su parte, Jorge Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif), sostuvo que el Gobierno tiene que atender el fortalecimiento patrimonial de las entidades del sistema financiero y, posiblemente compras focalizadas de carteras.

“Tenemos que apuntar a que las instituciones microfinancieras también se sientan fortalecidas y que los clientes tengan mecanismos para poder atenuar esta situación”, señaló.

Defensa comercial

El segundo planteamiento mencionado por Saldaña fueron medidas de defensa comercial, como la aplicación de salvaguardias al sector textil, confecciones y calzado, y analizar otros sectores productivos afectados. Esto significaría el aumento de aranceles para algunos productos de determinados países y, por ende, el alza de su precio.

“Adicionalmente, creemos que se deben aplicar medidas anti-dumping, medidas en contra de la subvaluación, y medidas efectivas y eficientes en contra del contrabando. Para eso, hemos solicitado que Indecopi inicie de oficio sus investigaciones en el sector confecciones. Entiendo que también lo están solicitando las mypes del sector calzado y otros sectores para que Indecopi, con una investigación real, determine qué es lo que debe aplicarse”, sostuvo.

Y es que si bien el Gobierno ha desestimado aplicar las salvaguardias, en febrero de 2021 y en marzo de 2023, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, sostuvo el 15 de mayo a un medio local que esto podría revisarse para determinadas subcategorías del rubro de confecciones, dado que no se da en todo el sector.

Como se recuerda, en febrero de 2022, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, señaló que en la investigación de importaciones de confecciones, entonces en curso, consideraba como un solo producto a 284 partidas arancelarias. Para mayo de ese año, la comisión multisectorial del Gobierno decidió no aplicar salvaguardias, dado que no se habían acreditado los requisitos necesarios para determinar que se aplique la medida de salvaguardia.

Cabe mencionar que en marzo de este año, el titular del Ministerio de la Producción (Produce), Raúl Pérez Reyes, declaró que se estaba revisando la normativa vinculada a la aplicación de salvaguardias para la importación de confecciones y textiles.

Compras estatales

A su vez, Saldaña también indicó que se debe reglamentar con urgencia la Ley 31578, donde se señala que al menos el 40% de las compras estatales de las entidades públicas deben ser a las mypes. Este reglamento recién va a ser prepublicado, sostuvo el ministro Pérez Reyes el martes 16 de mayo.

En esa fecha, el ministro también indicó que el Ejecutivo va a lanzar una demanda de compras públicas en favor de las mypes de cuero y calzado y las de textil y confecciones, mediante un decreto de urgencia para la adquisición de bienes por S/176 millones con el Ministerio de Defensa.

Ya en febrero se había anunciado la transferencia de S/176,9 millones a pedido del Ministerio del Interior y para la Policía Nacional del Perú, que beneficiaría a 1.500 mypes. No obstante, Saldaña apuntó a que aún se espera que salga la convocatoria para estas compras.

“Las convocatorias a las mypes [en la adquisición por el Ministerio del Interior] empezarían en la segunda semana de julio. Calculamos un promedio de 1.000 mypes [beneficiadas]. En Defensa recién va a salir el presupuesto, mientras no esté eso en Foncodes, no hay nada. Estos S/176 millones también, según nuestros cálculos, no impactarían a más de 1.000 mypes, y según Produce, a 1.500″, sostuvo.

Por ello, consideró que deben haber mayores núcleos ejecutores adscritos al programa de Compras Myperú, dado que ha trabajado con más sectores. Además, señaló que el presupuesto de compras podría ser de S/10.000 millones. Este, además, podría ser ejecutado hasta el 2026.

Promoción y exportación

Saldaña apuntó a que en el Estado debe existir una entidad que centralice todos los aspectos relacionados a las mypes.

A ello se suma la propuesta de buscar nichos de exportación para los productos de las mypes con la ayuda del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de los agregados comerciales del Perú en el extranjero.

En esa línea, José Antonio Valcárcel, presidente del Comité de la Pequeña Industria de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), apuntó a que se deben de realizar planes para exportar los productos de las pequeñas y medianas empresas (pymes) industriales hacia los países vecinos del Perú. Agregó que también puede existir una promoción hacia estos mercados para el ingreso de los productos nacionales industriales, de calzado, metal mecánica, manufactura, entre otros.

Al respecto, el Mincetur sostuvo el lunes 15 de mayo que existen 22 acuerdos comerciales.

A nivel local, señaló que los módulos y centros comerciales deberían ser orientados en favor de la pequeña industria manufacturera nacional, aunque indicó que las exigencias en certificaciones son una limitante. Por ello, Valcárcel consideró que desde el Estado debe haber una mejor promoción de la oferta de servicios de empresas que puedan asesorar a las pymes para cumplir con los requerimientos para sus productos.

“Si realmente el Estado toma en serio el apoyar a la industria y que realmente generar un mercado de servicios, tecnológicos, de certificación de calidad, de mejoramiento de la calidad y servicios de innovación, esos servicios generarían un crecimiento de 10% adicional al promedio que viene creciendo el sector manufacturero nacional en ventas”, aseveró.

Seguridad

Por último, la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, sostuvo que debe haber seguridad en los conglomerados comerciales.

“Gamarra [aporta] más de S/1.000 millones en impuestos al año. ¿Qué nos devuelven? 10 a 20 policías. Nosotros necesitamos 300 policías para garantizar el libre acceso de nuestros clientes y la seguridad. Eso permite la reactivación de la mype”, expresó.