El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, sostuvo este sábado que el paquete de propuestas de reforma tributaria, como parte del pedido de facultades al Congreso para legislar, tiene énfasis en la evasión de impuestos y no en cobrar más a los que siempre pagan.

No obstante, el ministro precisó que esto no significa “cobrarle a los que siempre pagan, sino a los que siempre no pagan”, mencionó en entrevista con RPP.

Además, recordó que existen casos de empresas que no cumplen con sus impuestos y que inician largos juicios de 20 años.

“Lamentablemente, el trámite, las reglas, dificultan el establecer un control más estricto sobre estos temas, o por ejemplo, con las facturas falsas hay muchas empresas o muchos sectores que hacen esta trampa. Hay que establecer un mecanismo especial para tratar de controlar estas facturas falsas, que se está planteando en la ley”, expresó.

El ministro también comentó que una de las principales novedades en este paquete es el Impuesto Especial a la Minería.

“La propuesta en la minería es que cuando tengan esas ganancias extraordinarias se puede cobrar un mayor impuesto, hay que tener cuidado de que cuando no tengan muchas ganancias no queremos afectar la competitividad de ese sector”, detalló.

En el caso de alquileres, el titular del MEF señaló que la idea es cambiar totalmente el sistema y debe ser un régimen escalonado.

“Si tienes un ingreso de S/ 30.000 mensuales por alquileres, te corresponde pagar más. La idea es cambiar el sistema, de un sistema que afecta a todos por igual, a un sistema que aligera, le quita la carga a la gran mayoría que tiene un alquiler o dos y sí cobrar más a los que tienen un gran negocio de alquiler de oficinas. Esos queremos que paguen más”, agregó.

Inversión

En otro momento, Pedro Francke aseguró que la inversión pública está creciendo a un buen ritmo y que este año terminará con una ejecución de S/ 30.000 millones, lo que significa una cifra mayor antes de pandemia.

“La inversión pública viene aumentando desde febrero o marzo de este año y terminará con una cifra bastante por encima de lo que hemos tenido en el 2019 y 2020. Lo que pasa es que la gente dice: ‘tenían presupuestado tanto y solo gastarán un 80%’, esa comparación es válida, pero nosotros comparamos cuánto se invirtió en años anteriores″, apuntó.

Con respecto a la inversión privada, el titular del MEF indicó que el Gobierno planteó un conjunto de medidas de reactivación económica, como parte del pedido de la delegación de facultades legislativas.

Entre ellas mencionó facilitar las competencias en el sistema financiero, para que entren más bancos y exista más crédito, además, el Banco de la Nación otorgue más préstamos a la pequeña empresa. También brindando más facilidades tributarias y simplificando la tributación de las mypes.

“También tenemos varias medidas en Asociaciones público privadas (APP) con las grandes obras de infraestructura que hacen los sectores privados”, subrayó.

Perspectiva económica

El titular del Ministerio de Economía destacó que en el país se aprecian indicadores económicos que mejoran, pero hay factores como brechas sociales, desempleo, incremento de la pobreza, así como las secuelas sociales y económicas de la pandemia que han afectado al país durante los últimos dos años.

“Estamos recuperándonos, pero aún falta. Es bueno saber que estamos subiendo, que hay más crecimiento económico, más generación de empleo, se mantiene la confianza de los mercados internacionales, pero sin duda las brechas sociales que hay son inmensos y los dos años de pandemia nos han dejado golpeados”, aseveró.

En esa línea, Francke recalcó que el próximo año habrá un crecimiento económico en el país de 4,8%.

