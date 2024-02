Febrero se caracterizó por un nuevo episodio de volatilidad cambiaria que obligó a intervenir al Banco Central de Reserva, provocando que el sol registre el mejor desempeño entre las monedas emergentes durante la semana pasada, remarcó el Scotiabank.

El sol peruano se ha caracterizado en los últimos años por ser la moneda más estable de la región. Sin embargo, en lo que va de 2024 ha estado inusualmente volátil, llegando a acumular una depreciación similar a la moneda argentina en tiempos de Milei hasta mediados de febrero.

El dólar pasó de S/.3.71 a fines de 2023 hasta S/.3.88 a mediados de febrero, el nivel más alto en cuatro meses.

“Técnicamente hizo un “doble techo” en S/.3.88. Dos factores explicaron esta situación: el primero tiene que ver con el dólar norteamericano, que se fortaleció hasta +3% hasta la quincena de febrero, reaccionando a una inflación en EE.UU. que se resiste a descender. Esto afectó las expectativas de tasas de interés en EE.UU., cuyo nivel se mantiene actualmente en el más alto en 24 años”, apuntó el Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank.

“Ahora el mercado espera que el recorte de tasas de interés se inicie en el tercer trimestre y ya no en el segundo trimestre, como se esperaba antes. Esta visión ha sido ratificada por la reciente publicación de las minutas de la Reserva Federal, que sugieren que se requieren de mayor evidencia de que la inflación se aproxime a la meta de 2% para iniciar el ciclo de recorte de tasas de interés en EEUU. No esperan que las tasas de interés suban, pero tampoco están dispuestos a recortarlas en el corto plazo. Esto explica la dirección alcista del tipo de cambio”, agrega.

Sin embargo, el Scotiabank apunta que la depreciación del sol fue más allá (+5%) en un corto periodo de tiempo (un mes). Aquí entra el segundo factor: la estrecha liquidez en dólares del mercado peruano, una situación provocada desde la pandemia y que se agravó por la incertidumbre política, que provocó salida récord de capitales en 2021.

“Debido a ello, muchas empresas mantienen -incluso hasta ahora- buena parte de sus flujos de ventas en cuentas del exterior, y solo retornan al país los saldos necesarios. Por ello, el mercado local presenta saldos ajustados de dólares, a pesar del récord de superávit comercial de 2023 (US$17.400 millones), lo que en un contexto de mayor demanda de dólares explicó la rápida depreciación del sol”, indica la entidad financiera.

El Scotiabank advierte que una persistente depreciación podría contaminar la inflación -que ya está bajo control- y sería nociva para la recuperación económica.

Esto explicó la postura más firme del BCRP en sus intervenciones, incluyendo la venta directa de dólares al mercado por US$ 233 millones, práctica utilizada en episodios extremos y de alta volatilidad. Adicionalmente, el BCRP acumuló operaciones con derivados por US$ 2.449 millones en lo que va del año, llegando al saldo de swaps cambiarios a un récord de alrededor de US$ 25 mil millones.

“Las señales del BCRP hicieron retroceder al dólar hasta S/. 3.79, reduciendo la depreciación acumulada a 2.5%, Este movimiento correctivo debería continuar rumbo a su valor fundamental, que creemos cercano a S/.3.75, oscilando dentro de un rango entre S/.3.69 y S/.3.81, rango acorde con la volatilidad histórica observada en tiempos normales”.

Esto sería más visible entre marzo y abril -señala- meses en los que usualmente la oferta de dólares aumenta por pago de regularización del impuesto a la renta. Los fundamentos del sol se mantienen sólidos, en términos de superávit comercial, previsiones favorables para los precios de los metales, y el previsto ciclo de recortes de tasas de interés, por lo que desalineamientos sorpresivos parecen contener un carácter especulativo provocando una reacción de incomodidad en el banco central.