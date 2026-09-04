El dólar en Perú cerró la jornada al alza en S/3,3640, frente a los S/3,3610 de la sesión previa, con un avance de 0.09% durante el día y una variación semanal de 0.18%. El movimiento estuvo en línea con la recuperación del dólar a nivel internacional, luego de que los sólidos datos de empleo en Estados Unidos redujeran las expectativas de recortes agresivos de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed).

“El índice DXY operó en terreno positivo tras conocerse que las nóminas no agrícolas de Estados Unidos aumentaron en 162 mil empleos en agosto. La resiliencia del mercado laboral redujo la presión sobre la Fed para aplicar recortes agresivos de tasas y llevó el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años por encima de 4.7%. Este escenario fortaleció al dólar y presionó a las principales divisas internacionales”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En el mercado local, el volumen negociado alcanzó los US$ 275 millones, con una mayor demanda corporativa e institucional que absorbió parte de la oferta de dólares de los exportadores. También se registraron compras de cobertura de inversionistas extranjeros y demanda indirecta asociada a la no renovación de Swaps Cambiarios de Venta del BCRP. Durante la jornada, el tipo de cambio fluctuó entre un mínimo de S/3,3610 y un máximo de S/3,3680. En tanto, el cobre, la plata y el oro retrocedieron alrededor de 1%.

“Para la próxima semana, la atención estará puesta en la decisión de tasas del BCRP y en los nuevos datos de inflación de Estados Unidos. En el mercado local, la inflación interanual de agosto se ubicó en 4.44% y el consenso anticipa que el BCRP mantendría su tasa de referencia en 4.25%. En Estados Unidos, los datos de precios al productor y al consumidor serán determinantes para las expectativas sobre la próxima decisión de la Fed y, por tanto, para la evolución del dólar”, agregó Huayta.

Economía peruana en alza

Hoy se negociaron $275 millones en el mercado spot interbancario, 48% más del flujo visto ayer ($185 millones). La moneda estuvo en los siguientes niveles: inicio 3.3610, cierre 3.3610, promedio 3.3640, mínimo 3.3610 y máximo 3.3680. Hoy hubo vencimientos de swap cambio venta por parte del BCRP por S/112 millones los cuales no fueron renovados. El tipo de cambio inició continuando la presión al alza vista los últimos días para luego estabilizarse y mantenerse flat.

-PERÚ: La economía peruana crecería 3.2% en el 2026 y 3.3% en el 2027, según una reciente encuesta a analistas económicos realizada por el Banco Central de Reserva (BCR). Por su parte, la inflación registraría un alza de 4.0% en el 2026 y 2.6% en el 2027 mientras que el tipo de cambio Sol/Dólar se ubicaría en 3.39 a fines del 2026 y en 3.40 al cierre del 2027.

-USA: El mercado laboral en EEUU registró la creación de 162,000 empleos en agosto, la mayor cantidad en cinco meses, tras una revisión al alza de 23,000 en julio y muy superior a las expectativas del mercado (56,000). El empleo en el sector manufacturero continuó su tendencia alcista (16,000). De otro lado, la variación en el empleo total no agrícola en nómina para junio y julio se revisó al alza en un total de 55,000, de acuerdo a Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB.