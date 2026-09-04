El movimiento estuvo en línea con la recuperación del dólar a nivel internacional. (Foto: Juan Ponce / GEC)
El movimiento estuvo en línea con la recuperación del dólar a nivel internacional. (Foto: Juan Ponce / GEC)
/ JUAN PONCE VALENZUELA
Por Redacción EC

El dólar en Perú cerró la jornada al alza en S/3,3640, frente a los S/3,3610 de la sesión previa, con un avance de 0.09% durante el día y una variación semanal de 0.18%. El movimiento estuvo en línea con la recuperación del dólar a nivel internacional, luego de que los sólidos datos de empleo en Estados Unidos redujeran las expectativas de recortes agresivos de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed).

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