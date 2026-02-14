Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"El amor verdadero hay que estar siempre inventándolo", escribe Irene Vallejo.
"El amor verdadero hay que estar siempre inventándolo", escribe Irene Vallejo.
/ Heritage Images
Por Irene Vallejo

Podemos enamorarnos de repente, por los motivos más menudos y nimios, con insensata euforia. El acento de una voz que nos habla por teléfono, una silueta apenas vislumbrada en la ventana, la promesa de una prenda de ropa que baila al son del viento en un tendedero, el sonido de unos pasos en la noche. Nuestra ilusión se aferra a cualquier brizna de oportunidad, como la hierba tenaz que brota en las grietas del asfalto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Amores flemáticos: la columna de Irene Vallejo por el Día de San Valentín
Columnas

Amores flemáticos: la columna de Irene Vallejo por el Día de San Valentín

“El mar, el mar”, por Alonso Cueto
Columnas

“El mar, el mar”, por Alonso Cueto

“Hubo alguna vez un mundo sin televisión”, por Alonso Cueto
Columnas

“Hubo alguna vez un mundo sin televisión”, por Alonso Cueto

“Y en cambio tú”, por Irene Vallejo
Columnas

“Y en cambio tú”, por Irene Vallejo