Antonio Ortiz fue designado como el candidato presidencial del partido Salvemos al Perú tras ganar el sorteo público por lanzamiento de una moneda, con el cual se resolvió el empate que mantenía con Mariano González Fernández.

Con este resultado, la fórmula encabezada por Ortiz queda habilitada para continuar el proceso de inscripción con miras a las Elecciones Generales de 2026.

En declaraciones a la prensa luego dl sorteo, Antonio Ortiz aseguró sentirse honrado por el resultado y no descartó extender una invitación a Mariano González para trabajar juntos en su candidatura. “Felicitarlo por su participación democrática. Aquí no hay perdedores ni ganadores. Acá todos debemos sumar. Ya basta de estar divididos”, expresó.

El partido político Salvemos al Perú recurrió al lanzamiento de moneda después de que las elecciones primarias de la agrupación arrojaran una igualdad absoluta de votos válidos entre las dos listas participantes. Antonio Ortiz (Lista 1) y Mariano González (Lista 2) obtuvieron cada uno el 36.364% de los votos válidos entre las cinco listas que compitieron en el proceso interno.

El procedimiento de desempate se llevó a cabo en la sede partidaria ubicada en local de Arnaldo Márquez 2277, Jesús María, bajo la conducción del Órgano Electoral Nacional (OEN) y el Órgano Electoral Provincial de Lima (OEP-Lima) del partido.

La realización de un sorteo para resolver un empate está prevista en la normativa electoral vigente, específicamente en el artículo 26, inciso 6 de la Ley de Elecciones Municipales.

Con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso, el partido extendió invitaciones a organismos del sistema electoral peruano para que ejercieran supervisión y veeduría. Entre las instituciones invitadas figuraron la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Los personeros de las listas empatadas también estuvieron presentes para dar fe del procedimiento y el resultado final.

El resultado del lanzamiento de la moneda será registrado en actas oficiales y se comunicará formalmente a los organismos electorales nacionales, cerrando el proceso interno de selección del partido.