¿No les ha pasado que entran a su casa, ven todo igual y dicen: “llegó la hora de un cambio? Porque a nosotras sí. El inicio de un nuevo año es la excusa perfecta para comenzar a hacer números, revisar los catálogos de decoración y planificar la nueva imagen, ya sea de una estancia o todas las áreas de la casa.

Muebles, adornos, revestimientos, todo un universo de opciones que nos dejan volar la creatividad y nos llevan a intentar materializar la casa Pinterest soñada. Sin embargo, parara que la renovación de casa sea perfecta, es necesario detenernos un ratito en la realidad y tomar decisiones de manera objetiva, así conseguiremos una atmósfera llena de inspiración invirtiendo lo necesario para lograrlo. De lo contrario, podrías caer en errores frecuentes que hará que gastes una millonada, pero que tu vivienda no consiga ese plus que tanto anhelas. No queremos que eso te pase, así que presta atención a estos consejos claves. Ten por seguro que nos lo agradecerás.

Piensa en las dimensiones

Antes de comprar piezas de gran tamaño, como muebles, centros de mesa, repisas o incluso alfombras, ten conocimiento de con cuánto espacio cuentas en tu casa y si su tamaño va acorde a lo que quieres involucrar. De no hacerlo corres el riesgo de que el ambiente se vea o muy vacío o muy atiborrado y sin vías libres para transitar con facilidad.

Primero subsana detalles

Antes de comenzar a hacer la decoración, es importante inspeccionar si la casa cuenta con alguna deficiencia que merezca ser atendida a la brevedad, como por ejemplo la filtración de humedad, pues evitará que los nuevos acabados de tu casa se dañen a la brevedad y pierdas tu dinero. Para ello te recomendamos llamar a un especialista en la materia que pueda detectar cualquier detalle que necesite repararse.

Busca el equilibrio

La paleta de colores que vayas a elegir debe guardar relación y armonía, de lo contrario la casa pasaría a tener un aspecto recargado, que resta calidez e impide la concentración y el relax. Si vas a usar un color fuerte, predominante, procura que el resto se encuentre en una gama pastel. También cuenta con los tonos neutros como aliados, te permitirán generar equilibrio y garantizarán el ingreso de luz a la casa.

Piensa en todos los integrantes de casa

La renovación de tu casa debe estar pensada también en las necesidades y características de los otros integrantes. Más aún si se tienen niños, mascotas o personas con alguna discapacidad, la distribución debe ser funcional y práctica para ellos.