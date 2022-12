Debido a las protestas ocurridas en el país que exigen la salida de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones, las personas reclaman que los pasajes reprogramados por las agencias de viaje, a causa del bloqueo de carreteras, se han incrementado el doble de su precio normal generando preocupación y malestar.

Es el caso de María Salgado, madre de familia que compró un pasaje para el 9 de diciembre con destino Moquegua, a 100 soles, sin embargo, se postergó por las manifestaciones pero hoy, cuando se acercó al terminal, se dio con la sorpresa que se incrementó al 100%.

“Como me lo programaron porque lo habilitaron hoy día, me dicen que tengo que pagar 100 más. Por la necesidad de viajar tuve que pagarlo. Tenemos que regresar a nuestros pueblos, a nuestros departamentos, pero estamos en un caos económico y afecta no solo a mi, sino a todos, pero no es justo, yo lo puedo pagar, pero no es justo”, indicó para América Noticias

“Ahora nuevamente vengo porque se han abierto al sur los pases. Vine para visitar a mi hermana. Yo he comprado con anticipación, primero me dicen (incremento de pasaje) que es por la huelga ahora que es por Navidad, está bien que suban pero no en exceso. A quién no le va a afectar”, sostuvo.

Terminal en Arequipa

Desde el terrapuerto, el matinal indicó que las actividades se reactivaron pero con un alza en el precio del pasaje no solo por Fiestas de Fin de Año, sino también por la liberación de la Panamericana Sur.

Se dio a conocer que el costo del pasaje más económico hacia Lima era, antes del bloqueo, era entre 60 y 80 soles, sin embargo, al día de hoy está entre 100 y 200 soles.

Cabe señalar que el día de ayer, la Policía Nacional junto a las Fuerzas Armadas ingresaron a la localidad de Chala para desbloquear las vías.