Bajo el lema “¡Huánuco se respeta!”, el gobernador Antonio Pulgar junto a alcaldes distritales y provinciales, consejeros y el congresista Luis Picón protestaron frente a Palacio de Gobierno después de una tensa reunión con el premier Gustavo Adrianzén y los ministros de Transportes y Economía.

De acuerdo a la autoridad, ellos habían sido citados a la 11: 30 de la mañana; sin embargo, recién fueron atendidos a las 4 de la tarde. Los inconvenientes continuaron cuando el Ejecutivo evitó abordar los temas que estaban pactados en agenda, como la mejora de los cinco corredores viales de la región.

“Nos hemos sentido desairados. Nos citaron a una hora, no querían atendernos, luego nos dijeron para horas de la tarde. Eso me parece una atropello a nuestra población. No se abordaron los temas de agenda, por lo que salimos mortificados. Nuestra población no merece un trato de esta naturaleza”, señaló Antonio Pulgar a Canal N.

La agenda de la reunión incluía la discusión sobre el mejoramiento de varios tramos viales cruciales , como el Cerro de Pasco-Huánuco-Tingo María-Puente Pumahuasi, Oyón-Ambo, Chacayán-Ambo, Puente Rancho-Panao-Chaglla-Rumichaca, Pomabamba-Sihuas-Huacrachuco-San Pedro de Chonta-Uchiza, y Huánuco-La Unión-Huallanca; sin embargo, ninguno de estos asuntos se discutió.