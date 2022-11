Una mujer denunció que compró un vehículo a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima y recibió un auto en estado de ‘chatarra’, en el Callao.

En imágenes mostradas por el noticiero Buenos Días Perú, el auto entregado se encuentra en pésimo estado con la pintura resquebrajada, interiores deteriorados, parachoques inestable y otros.

Según evidenció el programa periodístico, el auto también presenta indicios por impacto de bala. Además, no cuenta con los asientos posteriores.

“Me siento indignada y estafada, este carro es inservible y es una porquería. No arranca y está totalmente inhabilitado (...) yo le compré al SAT para recibir algo operativo, lo mandé al mecánico y me dicen que no se puede hacer nada”, señaló la señora Iris a Buenos Días Perú.

Iris agregó que pagó 6.100 soles por el auto y 300 soles a la grúa a fin de que lo transporte a su domicilio, en el Callao. “Quiero que el SAT se pronuncie y me de una respuesta rápida porque no puede ser que me estafe”, añadió la indignada mujer.

También se precisó que cuando la mujer realizó la compra, el auto se encontraba exhibido en un catálogo y se mostraba en buenas condiciones.

“En la foto el auto aparentaba ser de color blanco. Está en super mal estado por eso me animo a realizar la denuncia”, comentó Iris. El SAT de momento no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el caso.