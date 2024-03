Una vendedora ambulante se quedó sin su mercadería y ahora sin poder caminar tras el ataque de fiscalizadores en el Cercado de Lima.

La madre de familia acusa a los trabajadores municipales de haberle lanzado un bloque de cemento en la espalda, motivo por el que ahora no puede movilizarse.

El viernes 8 de marzo, cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, los fiscalizadores llegaron hasta los alrededores del Hospital Ramón Castilla y atacaron a la hoy denunciante.

“Estaba trabajando cuando se llevaron mi coche. Uno de ellos me empujó y me dijo que no eran mis cosas. Otro me quiso pegar con el palo que tenía. Cuando estoy recogiendo mis cosas, uno de ellos lanzó la piedra y me cayó a la espalda . Lo único que hice fue gritar”, contó la madre a Buenos días Perú.

La mujer tiene tres hijos pequeños y no trabaja desde el día viernes por las fuertes dolencias. Incluso, uno de sus vecinos tuvo que prestarle una silla, pues no puede permanecer mucho tiempo parada.

“ Lo único que pido es apoyo para recuperar las pertenencias que me han quitado . Deben dejar de maltratar a las mujeres y personas que salimos a trabajar”, añadió.