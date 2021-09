No tenían licencia de funcionamiento y los responsables de realizar tratamientos invasivos corporales no contaban con títulos profesionales. Agentes de la Policia Nacional del Perú pertenecientes a la División de Investigación de Estafas de la Dirincri, intervinieron un falso centro de estética y detuvieron a cinco seudo cosmiatras que realizaban desde tratamientos faciales no invasivos, hasta cirugías como lipopapadas.

La intervención se realizó tras la denuncia de la cliente Naira Saucedo (25), quien acudió hasta el centro de estética que funcionaba en un departamento ubicado en la cuadra 2 del jirón 28 de Julio, en Magdalena del Mar. Ella se sometió al tratamiento de lipopapada química que le hizo la supuesta doctora venezolana Janeth Rodríguez Torrealva (49), pero no tuvo resultado, y luego averiguó que la extranjera no tenía título profesional.

MIRA AQUÍ | Dania Calderón García es la primera mujer trans que cambió el sexo en su DNI sin someterse a una operación

Los detectives llegaron a este lugar y comprobaron que el establecimiento carecÍa de los permisos respectivos y que ninguno de los trabajadores tenía documentos que acreditaran estudios en este campo.

Los intervenidos fueron identificados como Janeth Margarita Rodríguez Torrealva (49), quien dijo ser médico pero no pudo acreditarlo, los hermanos Jorge (28) y Gian Figari Reategui (24), así como Daniel Isabel Aragón Reinoso (26) y Jimberly Salome Boada Rodriguez (22). Todo ellos serán investigados por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad del ejercicio Ilegal de la medicina, delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa y delito contra la tranquilidad pública– banda criminal.

La denunciante señaló que Rodríguez Torrealva le hizo el supuesto tratamiento y los demás son titulares de las cuentas bancarias en las que se depositaban los pagos para acceder a los tratamientos.

El coronel PNP Luis Huamán Santamaría informó que el detenido Gian Carlo Figari Reategui (24) presenta antecedentes por el delito de estafa en el año 2018.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El Ministerio de Salud y la empresa privada anunciaron desde el centro comercial Megaplaza de Independencia una serie de incentivos y promociones que tienen como objetivo impulsar la vacunación contra el COVID-19 en el país. Conoce todos los detalles en el siguiente video.

TE PUEDE INTERESAR