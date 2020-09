El alcalde de Santa María del Mar, Jiries Martín Jamis Sumar, rechazó la acusación en su contra al ser sindicado, junto a otros siete funcionarios, como presuntos miembros de la organización criminal Los Parqueadores del Sur, investigados por la presunta apropiación de dinero recaudado por el cobro de parqueo vehicular y baños públicos.

En declaraciones a “América Noticias”, el burgomaestre sostuvo que se trata de una denuncia “armada” y que ha sido amenazado de muerte. Además, dijo que detrás de esta denuncia en su contra está un ciudadano que está a cargo de proyecto inmobiliarios en el distrito.

“Hace unos días denuncié la existencia de una mafia criminal de tráfico de terrenos. El denunciante de esta investigación es la persona que ha usado terrenos que no son de su propiedad para hacer proyectos inmobiliarios y ha destruido acantilados. Esta persona, previa a hacer esta denuncia falsa, envió documentos a mis regidores diciendo que tiene una estrategia penal para lograr su objetivo inmobiliario. Y que si no le dábamos estos terrenos y permisos iba a presentar una estrategia que incluía vacarme y suspenderme. No solo eso, me han amenazado de muerte”, manifestó.

“Esa denuncia es totalmente falsa. Nosotros recaudamos cuatro veces más de lo que recaudó la gestión anterior en su primer periodo gobierno. Es una denuncia armada. Estamos hablando del señor Cristóbal Moreno Chávez […] Solo puedo decir que hay una persona que toma terrenos que no le corresponden con una finalidad de hacer un proyecto ilegal destruyendo nuestro ecosistema y utilizando explosivos de manera ilegal”, agregó el alcalde de Santa María del Mar.

Asimismo, detalló que no se halló ningún documento o elemento de prueba tras la intervención a su vivienda esta madrugada como parte de la diligencia realizada por la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof) de Lima Sur.

“Evidentemente se han dado todas las facilidades para que puedan hacer las pesquisas y retirar lo que consideren que pueda estar vinculado a esa denuncia calumniosa y falsa y han terminado y no han encontrado ningún documento, hecho o valor u otra cosa que pueda traer alguna relación hacia el hecho imputado”, señaló.

El alcalde Jiries Jamis afirmó que continuará apoyando la investigación en curso. No obstante, hizo un llamado al nuevo ministro del Interior, César Gentille Vargas, para que la Policía Nacional proceda con investigar a una organización criminal dedicada al tráfico de terrenos en Santa María del Mar.

“El día de ayer curiosamente el Concejo recibe una carta del Ministerio Publico, que entiendo ha sido inducido al error y tiene una persona infiltrada, presenta un documento reservado y lo hace público. Siento que esta persona a fin de cumplir su plan ha sembrado esta denuncia para tratar de desprestigiarme”, reclamó.

“No me voy a dejar presionar. Las acciones que seguiré tomando es administrar esta ciudad y velar que se cumplan las normas en mi distrito, pido al nuevo ministro del Interior que tome acciones porque si bien es cierto es parte de una investigación estas diligencias y hemos dado las facilidades. Quiero que tome diligencia sobre una organización de tráfico de terrenos en Santa María del Mar”, mencionó.