Una joven de 20 años denunció que fue víctima de un violento asalto a bordo de un vehículo de transporte público conocido como ‘Chosicano’. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 07 de enero en el distrito de Ate.

La agraviada, quien se dirigía al Centro de Lima desde Santa Clara, indicó que fue amenazada con un cuchillo y agredida físicamente por el conductor, el cobrador y dos mujeres que se hicieron pasar por pasajeras.

“Subí, apagaron las luces y el chico de polo plomo me agarró, me dijo ‘ya perdiste’ y me comenzó a ahorcar. Las chicas me agarraron del cuello y el chico comenzó a golpearme”, dijo la joven ante agentes de la Policía Nacional.

MIRA EL VIDEO Ate: chofer y cobrador de El Chosicano asaltan a pasajera

Tras cometer el delito, los malhechores decidieron abandonar a la víctima. Minutos más tarde el Serenazgo de Ate logró detener a las cuatro personas involucradas y recuperar las pertenencias de la joven.

De acuerdo a América Noticias, las autoridades lograron identificar a los detenidos como Tito Carhuamaca (19), Shantal Grimaldo Fernández, Darlyn Tito Carhuamaca y un menor de edad. Todos fueron trasladados a la Depincri Ate- Santa Anita para las diligencias correspondientes.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. También cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.