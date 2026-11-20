La empresa Hermes Transportes Blindados S.A. rechazó categóricamente los cuestionamientos y señalamientos difundidos en las últimas semanas contra la compañía y sus funcionarios, calificándolos como una campaña “sin fundamento jurídico” que busca dañar su reputación e integridad.

El pronunciamiento de la firma se produce en medio de las diligencias que realiza la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, instancia que investiga a funcionarios de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y a directivos empresariales por un presunto esquema de favorecimiento al denominado duopolio del transporte de caudales en el Perú, conformado por Prosegur y la propia Hermes.

A través de un pronunciamiento oficial, la empresa sostuvo que las acusaciones y diligencias recientes responden a medidas “injustificadas y desproporcionadas”, al tiempo que alertó sobre presuntos intereses de terceros que pretenden operar en el rubro del traslado de valores sin cumplir con el marco normativo vigente.

En el documento, la firma señaló que las medidas ejecutadas resultan injustificadas y desproporcionadas. Asimismo, precisó que las diligencias cuestionadas incluyen una intervención en el domicilio de algunos de sus representantes.

“Esta campaña coincide con los intereses de quienes buscan ingresar a este mercado sin acreditar ni respetar los requisitos que la ley exige a la actividad que custodia dinero, valores y metales preciosos. En un país donde las economías ilícitas pretenden influir en la agenda pública y en las instituciones, preocupa que sea precisamente una empresa formal la que hoy esté en el centro de los cuestionamientos”, señaló la compañía.

Por su parte, Prosegur Cash señaló que mantiene un compromiso global con el cumplimiento de la legislación vigente y que aplica políticas de tolerancia cero frente a cualquier conducta contraria a la legalidad, la ética y la integridad.

“Respetamos la labor de las autoridades competentes y el debido proceso, y mantenemos nuestra disposición de colaboración ante cualquier requerimiento que corresponda, en el marco de la legislación vigente”, indicó la compañía.

Comunicado Oficial Hermes Foto: Hermes Transportes Blindados S.A.

Colaboración con las autoridades

“Resulta arbitrario que se haya intervenido el domicilio de algunos de ellos en el marco de una investigación que se ha seguido a nuestras espaldas por 10 meses, y sobre la base de señalamientos sin sustento, detrás de los cuales hay intereses que deben esclarecerse a la brevedad”, indicó Hermes, reafirmando no obstante que mantendrán su política de colaboración con las autoridades, tal como lo han hecho durante más de cuatro décadas.

Frente a la coyuntura, la compañía aseguró a sus clientes y usuarios que sus servicios a nivel nacional continúan desarrollándose con total normalidad y sin afectación alguna, manteniendo sus estándares habituales de seguridad y compliance.

Acciones legales

Finalmente, Hermes anunció que se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes contra los responsables de promover las acusaciones que califica de infundadas, con el objetivo de defender la institucionalidad del sector formal y el prestigio de sus trabajadores.

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