La dueña de un hostal ubicado en la avenida Rosa Toro, en San Luis, denunció a un trabajador de llevarse 2500 soles. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad ubicados dentro de la recepción del establecimiento.

En las imágenes captadas se ve a Williams Michel Chuquillanqui agarrando un fajo de billetes de la caja y guardándolo dentro de su mochila, juntos a sus pertenencias. Segundos después se le ve saliendo del lugar rápidamente.

De acuerdo a la dueña del hostal, el sujeto aprovechó que fue el único trabajador de turno, pues el de limpieza tuvo día libre. Asimismo, resaltó que la denuncia ya está puesta en la comisaría de San Luis.

mira el video San Luis: Acusan a trabajador de hostal de robar S/2500

Cabe mencionar que Williams no solo perjudicó a la propietaria con el robo del dinero, pues el acusado huyó aproximadamente a las 5:40 de la mañana del viernes 11 de agosto mientras que 16 personas se hospedaban.

Al momento en que los clientes deseaban salir del lugar se dieron con la sorpresa que no había nadie en recepción y por lo tanto no podían recoger sus documentos. Pero eso no fue todo, ya que la puerta principal es eléctrica y solo se podía abrir desde la admisión. Las personas estuvieron dentro del lugar hasta las 7:30 de la mañana del día siguiente, cuando llega el relevo. Este ingresó por la cochera.

Tras lo sucedido, la propietaria recomendó a la población tener cuidado con Williams Michel Chuquillanqui, pues este busca trabajo indicando que vino a Lima desde Huancayo con su hijo enfermo para internarlo en el Hospital del Niño, pero, al parecer, este menor no existe.