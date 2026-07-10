Las autoridades policiales confirmaron que continúan con las investigaciones pertinentes | Foto: Archivo GEC
Las autoridades policiales confirmaron que continúan con las investigaciones pertinentes | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

El modelo peruano Gino Pesaressi vivió un tenso momento cuando dos delincuentes intentaron robar su camioneta en Surquillo. El vehículo estaba estacionado justo al frente de su casa cuando los sujetos comenzaron a forzar la puerta.

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