El modelo peruano Gino Pesaressi vivió un tenso momento cuando dos delincuentes intentaron robar su camioneta en Surquillo. El vehículo estaba estacionado justo al frente de su casa cuando los sujetos comenzaron a forzar la puerta.

En ese momento, Pesaressi, al darse cuenta de lo que pasaba desde el interior de su vivienda, no dudó en salir de inmediato para frustrar el asalto y alertar a los vecinos de la cuadra.

La reacción de los residentes fue clave. Ya que, al escuchar el llamado del artista, salieron a la calle y cercaron el perímetro, impidiendo que los delincuentes escaparan con facilidad.

El actor fue captado por transeúntes luego de frustrar el robo de su camioneta | Foto: Instarándula

Gracias a esta acción conjunta, patrulleros de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para reducir a uno de los sospechosos, mientras que su cómplice aprovechó el tumulto para darse a la fuga.

El incidente se dio a conocer en el noticiero matutino de ATV y se volvió viral en redes sociales por las imágenes difundidas en Instarándula.

En el video, grabado por una vecina, se ve a Pesaressi conversando con los policías, asegurándose de que el detenido, quien ya estaba retenido dentro de una unidad, fuera procesado formalmente.

Afortunadamente, ni el actor ni los vecinos sufrieron daños físicos durante el altercado. Tras la intervención, Pesaressi se dirigió a la comisaría del sector para sentar la denuncia y garantizar que el caso siga el curso legal correspondiente.

Hasta el momento, la exfigura de ‘Esto es Guerra’ ha preferido no dar declaraciones sobre el robo. La policía, por su parte, mantiene abierta la investigación para identificar y capturar al segundo implicado.