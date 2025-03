Debido al reinicio de la construcción del puente Miraflores-Barranco y el cierre de la Bajada de Armendáriz, desde muy temprano cientos de vehículos sufren del tráfico en la vía de la Costa Verde en el sentido de sur norte, para dirigirse a los distritos de San Isidro, Magdalena, Jesús María, entre otros.

Canal N registró imágenes de la activación de la obra. Rutas de Lima y Provías fueron los encargados de transportar los dos tableros restantes, desde Lurín a Miraflores, que forman parte importante de la estructura de la vía.

Desde temprano, cientos de vehículos enfrentan tráfico en la Costa Verde en sentido sur-norte. (Foto:Mario Zapata N. / @photo.gec)

El tránsito vehicular en la bajada de Armendáriz quedará restringido hasta las 5:00 a.m. del martes 1 de abril. Además, según la disposición de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), de lunes a domingo el flujo de vehículos será restringido de 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. y con cierre total de 9:00 p. m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

José Zamora, subgerente de obras de la Municipalidad de Miraflores, indicó que la Bajada de Armendáriz se volverá a cerrar por 15 días y luego cinco días más, siendo el 30 de abril fecha estimada para su liberación.

“Ha habido todo un resguardo completo de la grúa, de las vigas y el resto de los componentes en la obra, por eso ya la hemos reiniciado. Tenemos más de 10 obreros en planta, y en la parte superior en Barranco y Miraflores 20. Para el mes de junio ya estará culminada la obra”, sostuvo.

¿Cuáles son las rutas sugeridas?

Bajada de Armendáriz: Rutas alternas recomendadas

Durante el cierre, se recomienda a los conductores utilizar rutas de norte a sur, una opción es tomar la Subida San Martín hacia la Av. Del Ejército, girar a la izquierda en la Av. José Pardo, continuar por la Av. Ricardo Palma y acceder a la vía auxiliar de la Vía Expresa en dirección sur. Otra alternativa es utilizar la Bajada Balta desde el Circuito de Playas, girar a la derecha en la Av. Óscar R. Benavides (Diagonal) y continuar hasta la Av. José Pardo.

De sur a norte, desde Barranco, se puede tomar la salida 2 (Av. 28 de Julio) hacia la vía auxiliar de Paseo de la República, girar a la izquierda en la Av. Ricardo Palma, continuar por la Av. José Pardo hasta la Av. Del Ejército y seguir hasta la Subida San Martín. Otra opción es ingresar a la Av. Reducto, continuar por la Av. 28 de Julio, girar a la derecha en la Av. José Larco, luego girar a la derecha en la Calle Shell, lo que llevará a la Bajada Balta en dirección norte.