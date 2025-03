Dos madres en Jaén, Cajamarca, intercambiaron a sus hijos de seis años tras descubrir que fueron entregados por error al nacer en un hospital público la noche del 24 de diciembre de 2018. La decisión se tomó por orden judicial luego de que pruebas de ADN confirmaran la negligencia.

El Poder Judicial informó que el Primer Juzgado de Familia de Jaén dispuso que un centro de salud brinde terapia psicológica a las madres y a los menores, quienes han vivido todo este tiempo con la familia equivocada. Una de las mujeres reside en la ciudad, mientras que la otra en una zona rural.

Este caso conmocionante se hizo público en 2022, luego de que una de las madres solicitara una pensión de alimentos para su hijo. (Foto: Captura/24 Horas)

El caso se descubrió hace dos años cuando Cieza solicitó una prueba de ADN para exigir una pensión de alimentos. El resultado mostró que ni ella ni su expareja eran los padres biológicos del niño que criaban. Luego de una investigación fiscal, se realizaron pruebas a otras madres que dieron a luz el mismo día, confirmando el error.

El juez Andy Herrera, quien llevó el caso desde el 2022, ordenó anular las partidas de nacimiento y registrar nuevas con los datos correctos. Hasta el momento, el hospital de Jaén no ha emitido un pronunciamiento sobre la grave negligencia.

Ruth Cieza, una de las madres afectadas, contó que el proceso ha sido difícil. “Me estoy adaptando a mi niño que nació de mí, al que me lo han traído, y, al mismo tiempo extraño a mi hijito, que se fue al campo a vivir con su verdadera mamá. No puedo sacarme de la cabeza el recuerdo de mi hijito que se fue”, declaró a The Associated Press.

La otra madre, María Chilcón, se desmayó al despedirse del niño que crió y que ahora vive con su madre biológica en la ciudad. “No sé qué hacer, Dios mío, quiero que me ayuden. Uno no quiere irse y el otro no quiere quedarse”, expresó antes de partir con su verdadero hijo a su comunidad en Chirinos, a 67 kilómetros de Jaén.

Ambas mujeres dieron a luz el 24 de diciembre de 2018 en el Hospital General de Jaén. (Foto: Captura/24 Horas)

Chilcón afirmó que, al momento del parto, sospechó que le habían entregado al bebé equivocado. “Yo le dije a una enfermera: ’No es mi hijo, no es mi hijo‘. Y ella me dijo: ’Señora, usted está loca‘. Yo nunca me voy a olvidar lo que me dijo una enfermera”, relató.