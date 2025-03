La orquesta musical La Huaranchal fue víctima de un atentado en la madrugada del 23 de marzo en Sechura, Piura. Un grupo de desconocidos disparó contra su bus mientras estaba estacionado, pocas horas después de una presentación. El director de la agrupación, Yuri Herrera, denunció que desde hace semanas recibe amenazas de extorsionadores, quienes le exigen el pago de S/20 mil y lo han advertido con la frase: “Si no pagas, plata o plomo”.

El ataque ocurrió alrededor de las 5:30 a.m., cuando los músicos dormían en otro local. “El carro estaba estacionado mientras los muchachos descansaban. Pero, no sabemos quién ha sido. Piden 20 000, pero no sabemos quiénes son”, señaló Herrera. El hecho generó alarma en la agrupación, que teme por su seguridad y la de sus familiares.

El director de la banda denunció que los delincuentes no solo han mencionado su nombre, sino también el de sus músicos y seres queridos.

“Somos 38 músicos, más dos choferes, somos 40 personas. Es preocupante, porque es feo, o sea no se puede ni dormir. Y ahorita lo más preocupante es que están mencionando el nombre de la familia. Eso es ya lo más alarmante y es por eso que recurrimos de repente a los medios (de prensa), porque no tenemos a quién recurrir”, declaró.

El caso está siendo investigado por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de Trujillo, que busca identificar a los responsables. Mientras tanto, el jefe de la Región Policial Piura, general Manuel Farías, sugirió que el logo de la orquesta en el bus pudo haber llamado la atención de los delincuentes, por lo que recomendó a agrupaciones musicales evitar esa publicidad.

Este nuevo episodio de violencia se suma a otros casos de extorsión que afectan a empresarios, comerciantes y artistas en el país.