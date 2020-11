En su primer mensaje a la Nación como presidente de la República , Manuel Merino de Lama anunció que la salud será una de sus prioridades y buscará “mantener en lo posible” a los equipos médicos y técnicos que “tienen la responsabilidad de enfrentar” a la pandemia del COVID-19 “en la primera línea de batalla". Si bien Merino no dio más detalles sobre su estrategia ante un probable rebrote de la enfermedad, especialistas consultados por este Diario consideran que en los próximos meses debe priorizarse rastreo y adquisición de pruebas moleculares, así como priorizar los pagos para la adquisición de las vacunas que lleguen a ser aprobadas.





Preguntas

1.- ¿Qué medidas se deben priorizar frente a una segunda ola de contagios de COVID-19?

2.- ¿Qué aspectos deben optimizarse en el rastreo de la enfermedad? ¿Se deben seguir pensando en temas rápidas? ¿Qué otras alternativas deben implementarse tomando en cuenta las restricciones logísticas y de costos?

3.- ¿Qué restricciones deberían mantenerse en la actual coyuntura para evitar rebrotes?

4.- ¿Es posible que la incertidumbre política retrase los pagos o la entrega de las vacunas?





Patricia García. Exministra de Salud

1.- Deben continuarse las acciones que se han venido realizando.

Necesitamos mantener la vigilancia, ajustar la detección temprana y el manejo adecuado de la enfermedad. Esto junto con la reapertura de centros de primer nivel que estuvieron parados en los últimos siete meses. Debemos seguir con las vacunaciones contra la difteria, o la tos convulsiva en niños y personas mayores, así como el control de males crónicos.

2.- Necesitamos pruebas disponibles según las condiciones del territorio y las fases del diagnóstico.

Hay que aumentar las capacidades para tener pruebas moleculares en todo el país. Las pruebas rápidas nos sirven en aquellas zonas donde no hay capacidad de hacer moleculares o para estudios serológicos. No es lo uno o lo otro. La otra cuestión es abrir la puerta para nuevos tests hechos por investigadores nacionales como una alternativa adicional.

3.- Las personas deben tratar de usar mascarillas y mantener el distanciamiento social.

El riesgo existe; felizmente las manifestaciones se hacen en espacios abiertos. Hasta la fecha, no hay ninguna información de que se haya relacionado brotes de casos con manifestaciones. No las recomendaría, pero si se dan, [los asistentes] tienen que usar máscaras, cuidarse, y si hay alguien vulnerable, que no salga de su casa.

4.- Esperemos que la vacuna sea una prioridad.

Cada vez que hay remoción de autoridades, resulta que todo cambia y quieren comenzar desde el principio. No pueden parar las negociaciones que se están haciendo para la compra de vacunas, pero también para el desarrollo de los ensayos. La inestabilidad podría hacernos perder tiempo en la preparación.





Miguel Palacios Celi. Decano del Colegio Médico del Perú (CMP)

1.- Si seguimos la misma estrategia tendremos los mismos resultados .

La emergencia sanitaria que se ha profundizado con la crisis política debe ser abordada por un comité plural, múltiple, donde participe el Minsa como órgano rector e incluya a colegios profesionales, municipios y organizaciones sociales para la concepción de una nueva estrategia. No solo basta con nombrar a un nuevo ministro de Salud.

2.- El nuevo gobierno debe decidirse por la compra masiva de pruebas moleculares .

Este es el momento en el que más se requiere su utilización, porque hay muchos casos silenciosos, asintomáticos. Hay que comprar, almacenar y asegurar la logística para que sean usadas en el diagnóstico precoz del COVID-19, porque actualmente vivimos un momento de silencio epidemiológico de la enfermedad.

3.- Han surgido nuevos focos donde se pueden propagar las infecciones .

Preocupa que el nuevo gobierno empieza con una impopularidad marcada y pretenda dar algunas medidas para congraciarse perjudicando la emergencia sanitaria. Este nuevo escenario que nos ha sorprendido de un día a otro ha creado nuevos focos de infección como las movilizaciones, que se mantendrán a lo largo del gobierno.

4.- Es importante garantizar primero los pagos de las vacunas .

Si por esta crispación se descuida este factor, entonces las empresas fabricantes van a tener dificultad, prorrogarán las fechas de entrega. Nosotros como CMP reclamábamos que se paguen las primeras cuotas al gobierno anterior, pero vienen más pagos. Sin embargo, aún el tema de las vacunas es incierto.





Ernesto Gozzer. Profesor de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

1.- Hay que mantener la composición de los equipos técnicos .

Ha costado mucho hacer cambios en los equipos y que se hayan ido afinando algunas estrategias para modificarlas nuevamente. A partir de los viceministerios para abajo deberían continuar, ya que conocen el día a día. Asimismo, debe cambiarse la definición de caso confirmado basándose solo en pruebas moleculares o de antígeno.

2.- Se debe fortalecer el rastreo de contactos con pruebas moleculares .

Para los casos sintomáticos usaría las pruebas de antígeno y les haría la identificación de sus contactos a quienes pueden haber contagiado o quienes puedan haberlos contagiado. A los positivos hay que ponerlos en cuarentena para cercar la epidemia. Esto también significa ampliar la capacidad de laboratorio.

3.- Deben mantenerse las medidas que en los últimos meses se han puesto en marcha .

Hay que evitar las aglomeraciones. Las personas que deseen salir a las calles deben usar mascarillas y mantener la distancia. En espacios abiertos el riesgo de contagio existe, pero no es muy alto. Preocupa todo lo que sea espacio cerrado, como medios de transporte o salas de reuniones donde no hay protección ni distancia.

4.- Se pondría en riesgo si despiden a funcionarios o expertos .

Este riesgo se reduce en la medida en que se mantenga el primer punto. Es importante mantener a los equipos de Salud, de Relaciones Exteriores o de Producción que han estado involucrados en el tema. Hay que mejorar la comunicación con la población sobre lo que tiene que hacer frente al COVID-19 u otras enfermedades.

Conforme a los criterios de Saber más

Coronavirus en Perú: playas implementan plan para evitar contagios de COVID-19 06/11/2020

TE PUEDE INTERESAR