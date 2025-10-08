El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, indicó que se viene impulsando ampliar el presupuesto para contar con 2.500 grilletes en el servicio de monitoreo de vigilancia electrónica personal (SVP) y así deshacinar los establecimientos penitenciarios, en el caso de internos con delitos leves. Esta inversión ascendería a 35 millones de soles.

En la actualidad, el número de internos supera los 103 mil, lo que implica una sobrepoblación de 61.348 personas y un hacinamiento del 127% en los establecimientos penitenciarios. En esa línea, el jefe del INPE indicó que actualmente se utilizan 67 grilletes electrónicos y hay 13 disponibles, de un total de 80 como parte del servicio de monitoreo de vigilancia electrónica personal (SVP).

¿Cómo funciona este monitoreo?

Es un software especializado que realiza el seguimiento dentro de un radio de acción y desplazamiento, teniendo como punto de referencia el domicilio o lugar que autoriza la disposición del Poder Judicial. En la actualidad se realiza en Lima y el centro de monitoreo del INPE supervisa el trabajo que realiza la empresa que brinda este servicio de monitoreo de vigilancia electrónica personal (SVP).

Paredes Yataco indicó que busca que el sistema tenga cobertura a nivel nacional, pues actualmente solo opera en Lima. En ese sentido, en los próximos días, presentará un proyecto de ley que busca ampliar y mejorar el alcance de la vigilancia electrónica personal, además de modificar el Decreto Legislativo N.º 1322.

El INPE también busca promover la aplicación del Decreto Legislativo N.º 1322, cuyo artículo 5.2 establece que la vigilancia electrónica debe otorgarse con prioridad a personas con enfermedades graves acreditadas mediante pericia médico-legal, mujeres gestantes, personas con discapacidad física permanente, así como a madres con hijos menores de tres años o padres y madres cabeza de familia que tengan hijos menores de edad o familiares con discapacidad permanente bajo su cuidado.