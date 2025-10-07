La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció la convocatoria a una reunión de trabajo con las asociaciones y gremios de transportistas para este jueves 9 de octubre, a las 8:30 a. m.

El encuentro se realizará en la sede de la PCM con el fin de “escuchar, dialogar y construir soluciones conjuntas que fortalezcan el servicio de transporte y garanticen la seguridad y bienestar de toda la ciudadanía”, según se informó a través de la red social X.

Durante la conferencia ofrecida tras la sesión del Consejo de Ministros, el titular del MTC, César Sandoval, precisó que la cita fue adelantada a pedido de los gremios, que solicitaron reunirse con el Ejecutivo para exponer su preocupación por los casos de extorsión.

La reunión, inicialmente prevista para el sábado 11 de octubre, se desarrollará finalmente este jueves.

Sandoval recordó que el paro de 24 horas realizado el lunes en Lima y Callao “no fue realmente contra el Gobierno, fue un paro, una protesta contra la criminalidad organizada”.

Gobierno y gremios acordaron levantar la paralización

El lunes, tras un encuentro encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se alcanzó un consenso que permitió levantar la paralización y restablecer el servicio público.

En esa reunión, se acordó instalar una mesa de trabajo permanente entre el MTC y los gremios, así como promover, junto al Poder Judicial y el Ministerio Público, la creación de unidades de flagrancia para sancionar con mayor rapidez los actos de violencia.