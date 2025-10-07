El Señor de los Milagros llegará al Vaticano y recibirá la bendición del Papa León XIV

La imagen del Señor de los Milagros tendrá una procesión extraordinaria en Roma que culminará con su ingreso a la Plaza de San Pedro el domingo 19 de octubre. En el lugar será recibida por el Papa León XIV, quien oficiará una misa y le otorgará su bendición ante la presencia de fieles de diversas partes del mundo.

El evento es organizado por la Hermandad del Señor de los Milagros de Roma con el apoyo de la Embajada del Perú ante la Santa Sede, la Embajada del Perú en Italia y el Consulado General del Perú en Roma.

La procesión se enmarca en las celebraciones del Jubileo de la Esperanza 2025 y coincide con los primeros meses del pontificado del Santo Padre, de nacionalidad peruana.

El recorrido, de aproximadamente tres kilómetros, se realizará durante los días 18 y 19 de octubre, con la participación de más de 700 integrantes entre cargadores, sahumadoras y cantoras.

Asimismo, está prevista la presencia de comunidades peruanas residentes en Alemania, Austria, Bélgica, Chile, España, Estados Unidos, Suecia y Suiza, quienes se unirán a la manifestación de fe en el Vaticano.

Este histórico evento fue acordado en octubre de 2024, durante una reunión de las directivas de las distintas hermandades del Cristo de Pachacamilla en Italia.