En el mercado peruano ya se comercializa un test nasal que permite a las personas conocer por sus propios medios si están contagiadas de COVID-19, en un contexto en el que acceder a las pruebas moleculares o antígenas se complica por el avance de la tercera ola.

Este lunes, el ministro de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, informó que los autotest COVID-19 están autorizados para ser comercializados en farmacias y boticas de todo el país.

“Los autotest están autorizados. La gente puede ir y comprarlos. Y si bien puede haber un margen de error, también ayuda el autotest. Nosotros de ninguna manera descalificamos que la persona vaya y pueda ir a adquirir esta prueba para hacérsela”, indicó el integrante del gabinete ministerial en radio Exitosa.

VIDEO RECOMENDADO

Ómicron: Minsa anuncia que autotest COVID-19 “está autorizado” y puede ser adquirido en boticas y farmacias

“Justamente hace poco más de un mes y medio que se logró que se terminara de autorizar y se vendiera en las farmacias”, agregó.

En nuestro país ya se venden en las farmacias Mifarma e Inkafarma el producto Test Nasal SARS-CoV-2 Antigen Self, del laboratorio Roche. Incluye cinco dispositivos que permiten realizar igual cantidad de pruebas. Fuentes de la Digemid informaron que dicha prueba fue autorizada en noviembre pasado.

MIRA AQUÍ | Tercera ola de COVID-19: revisa los 16 vacunatorios donde puedes tomarte pruebas de descarte gratuito

A continuación el procedimiento para realizar el autotest de COVID-19, con base a un video tutorial en YouTube del laboratorio Roche.

Cómo utilizar el test rápido de autodiagnóstico de COVID-19

Primero, la persona tiene que lavarse las manos o usar un desinfectante y proceder a leer las instrucciones de uso. Luego, debe revisar la fecha de caducidad en la parte posterior de las bolsas de aluminio.

La persona tendrá que abrir, a la altura de la línea de rasgado, la bolsita con el número 1, sacar el dispositivo de prueba y verificar que esté intacto, así como constatar que en el papel de secante no haya perlas verdes, lo que demostrará que se encuentran en buen estado.

Preparación para la recolección de la muestra

A continuación, tiene que abrir la bolsa número dos, sacar uno de los tubos que contiene el líquido y una tapa de boquilla, retirar el sello del tubo con cuidado sin derramar el líquido, colocar el tubo en el soporte. Tras ello, la persona deberá expulsar los fluidos de la nariz con un pañuelo de papel.

Posteriormente, tendrá que sacar la torunda del paquete y agarrar solo el mango de la torunda y no la almohadilla suave de la punta.

La persona inclinará la cabeza hacia atrás, insertará la torunda con la almohadilla suave hacia adelante en la fosa nasal izquierda, deslizará dos centímetros en paralelo al paladar, no hacia arriba, hasta encontrar resistencia.

Se recomienda no realizar ninguna presión y girar la torunda cuatros veces durante 15 segundos contra el recubrimiento de la fosal nasal. En la otra fosa nasal se realizará el mismo procedimiento.

Preparación para realizar la prueba

Introducir la torunda en el tubo hasta que la almohadilla suave se sumerja en el líquido, apretar el tubo en la parte inferior, revolver la torunda más de 10 veces para transferir el material biológico al líquido. Luego, se deberá sellar el tubo con la tapa de la boquilla.

Realización de la prueba

Colocar el dispositivo de prueba sobre una superficie plana, sostener el tubo en posición vertical sobre el pozo circular, donde se dejará caer cuatro gotas del líquido. Los resultados tienen que ser leídos después de 15 minutos y antes de los 30 minutos.

Interpretación de los resultados

En el dispositivo de prueba hay dos letras. La C significa línea de control que muestra si la prueba funciona correctamente, mientras que T es la línea de prueba que indica el estado de la infección.

Si no hay línea C, el resultado no es válido, es decir, esa prueba no funcionó y se debe realizar otra. Si aparecen las líneas C y T, esto indica que la prueba funcionó correctamente y que el resultado es positivo, incluso si las líneas son débiles, y es muy probable que la persona tenga el COVID-19.

Si solo aparece C y no T, entonces el resultado es negativo, entonces es poco probable que tenga el COVID-19.

Según un laboratorio Roche, se puede repetir la prueba uno o días después, ya que el COVID-19 no se puede detectar con tal exactitud durante todas las fases de la infección.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El proceso de vacunación contra el COVID-19 para los menores de 5 a 11 años empezará desde la segunda quincena de enero, según lo mencionado por el Minsa. Conozca todos los detalles en este video.

TE PUEDE INTERESAR