Una menor de siete años puede perder la vista tras ser atacada salvajemente por un perro callejero. El hecho ocurrió cuando la pequeña, junto a su madre, fueron a visitar a su abuela paterna, quien reside en una quinta ubicada en la cuadra 2 del Jr. Cochrane, en el Callao.

“Hemos ido a visitar a mi suegra. En eso hemos entrado y mi hija me dijo: ‘puedo jugar afuera’. Cuando en eso entro a la cocina y escucho gritos de ella. He salido a ver y la he visto a mi hija tirada en el piso y el perro encima de ella, que la mordía”, contó la madre.

Tras el ataque, la angustiada mujer llevó a la pequeña al hospital Daniel Alcides Carrión para que reciba atención médica. “Cuando yo he visto a mi hija, la he visto ensangrentada y me decía que no veía. ‘No veo mamá, no veo’, me decía”, sostuvo.

Debido a que su hija le reiteró en varias ocasiones que no podía ver, la madre le pidió al médico que desinfectó y coció las heridas de la menor que le revisara los ojos.

“Le dije al doctor si podía ver el ojo de mi hija y me dijo: ‘yo no veo ese tipo de casos, yo solamente la coso y punto’”, denunció. Según el matinal, la madre tuvo que pagar primero los implementos para desinfectar y coser las heridas de su pequeña para que pueda ser atendida.

La familia de pequeña informó que ella tiene un hematoma en el ojo derecho que no ha sido atendido y temen que pierda la vista, por lo que solicitan ayuda para que un especialista pueda revisar su caso debido a que no cuentan con los recursos suficientes.

