Con demostraciones prácticas y recomendaciones para actuar ante una emergencia, especialistas del Seguro Social de Salud (EsSalud) desarrollaron la jornada preventiva “Truco o trato seguro”, dirigida a padres de familia y niños, para promover la prevención de accidentes como atragantamientos, intoxicaciones, caídas y heridas durante las celebraciones de Halloween, el próximo 31 de octubre.

La actividad incluyó mesas demostrativas sobre los principales riesgos para los menores, como el consumo de golosinas vencidas o en mal estado, las reacciones alérgicas por ingredientes de los dulces, el uso de maquillaje no apto para niños, los accesorios peligrosos y los disfraces que pueden provocar tropiezos y caídas.

Cuidado con los atragantamientos

Uno de los puntos centrales fue la prevención de los atragantamientos, una emergencia que puede poner en peligro la vida de un niño en pocos minutos. El doctor Omar Suárez, médico del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, explicó cómo reconocer las señales de alarma y qué hacer mientras llega la ayuda médica.

“Si un niño se atraganta y no puede respirar, hablar ni toser con fuerza, estamos ante una emergencia que requiere actuar de inmediato. Es importante pedir ayuda y aplicar la maniobra de desobstrucción adecuada para su edad. Si pierde el conocimiento, se debe iniciar reanimación cardiopulmonar (RCP) y seguir las indicaciones del personal de emergencia”, señaló el especialista.

El médico recordó que no se debe introducir los dedos a ciegas en la boca del menor para intentar retirar el objeto, porque podría empujarlo más profundamente y agravar la obstrucción. Ante una emergencia, se debe solicitar ayuda médica de inmediato.

Cinco consejos para un Halloween seguro

1. Revisa las golosinas antes de consumirlas: Verifica que los empaques estén cerrados y en buen estado, que los productos tengan fecha de vencimiento visible y que no presenten señales de alteración. Evita los dulces de procedencia dudosa.

2. Consumo seguro: Supervisa a los niños mientras comen, procura que estén sentados y tranquilos y evita que corran o jueguen con golosinas en la boca. No permitas que se lleven varios caramelos a la boca al mismo tiempo.

3. Elige disfraces cómodos: Prefiere prendas de la talla adecuada, con bastas que no arrastren y calzado cómodo. Evita máscaras que dificulten la respiración o la visión, así como accesorios con puntas o bordes cortantes.

4. Ten cuidado con el maquillaje y las alergias: Utiliza productos aptos para niños y revisa sus ingredientes, especialmente si tienen antecedentes de alergias. Suspende su uso si aparece enrojecimiento, picazón o irritación.

5. Prevén quemaduras y lesiones: Mantén a los niños alejados de velas, llamas abiertas y artículos pirotécnicos. Si ocurre una quemadura, colocar la zona afectada bajo agua corriente fresca durante 20 minutos, no apliques hielo ni remedios caseros y busca atención médica según la gravedad.

La entidad recomienda que las familias lleven un botiquín básico con alcohol, gasas, vendas, algodón, un termómetro y medicamentos para aliviar el dolor y la inflamación. Además, si ocurre una emergencia que no pueden atender en casa, deben llamar de inmediato al 117 o acudir al centro de salud más cercano.