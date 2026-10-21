Especialistas enseñan cómo prevenir accidentes en celebraciones infantiles.
Especialistas enseñan cómo prevenir accidentes en celebraciones infantiles.
Por Redacción EC

Con demostraciones prácticas y recomendaciones para actuar ante una emergencia, especialistas del Seguro Social de Salud (EsSalud) desarrollaron la jornada preventiva “Truco o trato seguro”, dirigida a padres de familia y niños, para promover la prevención de accidentes como atragantamientos, intoxicaciones, caídas y heridas durante las celebraciones de Halloween, el próximo 31 de octubre.

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