Este viernes, el presidente Martín Vizcarra confirmó el primer caso de coronavirus en el Perú. Días atrás, en previsión de esta posible circunstancia, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció los protocolos que se seguirá para atender los casos que pudieran presentarse de Covid-19 en el país. Desde el aeropuerto internacional Jorge Chavez, el director general del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa, Manuel Loayza Alaric, informó que se se coordinaría con las aerolíneas y LAP para evitar que el contagio de una enfermedad epidemiológica como el coronavirus.

►Coronavirus: Ministra de Salud confirmó que hay cuatro personas sospechosas de tener el virus

►Coronavirus: Doce estudiantes peruanos se encuentran atrapados en una universidad de Wuhan

“Los casos que están confirmados fuera de China solo son de 1.4%, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El coronavirus es un enfermedad virus respiratoria que existe en los animales, que por algún motivo en la convivencia se transmite, muta y produce una enfermedad en los humanos. En los casos de virus, depende la respuesta del cuerpo del paciente, porque el virus no tiene tratamiento médico, sino es sintomático”, dijo.

Loayza precisó que los pacientes que tienen algún problema de inmune supresión o problemas de enfermedades crónicas son los que tiene más oportunidades de generar un daño respiratorio, lo cual en algunos casos, los puede llevar a la muerte.

Presidente Martín Vizcarra confirma el primer caso de Coronavirus en Perú

Asimismo, el Minsa indicó que ante el arribo de alguien que provenga de una zona de brote de una enfermedad epidemiológica, como el coronavirus que viene presentándose en Wuhan (China), la Sanidad Aérea Internacional activará la Alerta 5 en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Hasta la fecha existen tres modalidades de atención; en primer lugar, cuando el pasajero se encuentra en el avión, cuando el pasajero está dentro de las zonas aeroportuarias, sea la zona de tránsito o la sala de espera y cuando el pasajero ingresa al país y se acerca a sala con alguno de los síntomas, en ese caso se deberá evaluar y si proviene de la zona de riesgo, la persona deberá ser referencia. “Esto ya se encuentra establecido en el aeropuerto para cualquier enfermedad de riesgo, durante todo el año”, manifestó Loayza.

- Recomendaciones sanitarias -

El doctor Ciro Maguiña Vargas, médico infectólogo, dio detalles sobre las medidas que deben tomar las personas que vayan a viajar a una zona donde se haya confirmado que hay infectados por coronavirus: usar mascara, lavarse las manos constantemente, sobre todo antes de tocarse el cuerpo y no acudir a lugares que estén repletos de gente y donde haya poca ventilación. Además, alejarse de de las personas que presenten síntomas de alguna enfermedad respiratoria.

Maguiña resaltó que a la fecha solo ha tenido el 3% de casos letales. “Aún no estamos ante una epidemia. En el Perú, ya existe enfermases peligrosas como la tuberculosis, no hay necesidad que venga alguien del exterior a traer una. Los casos en China son aislados. El brote en China no es generalizado”, indicó.