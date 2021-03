Conforme a los criterios de Saber más

“Porque nos sumamos a la lucha contra el COVID-19, tenemos a su disposición la prueba de descarte (...) para prueba molecular, marque 1; para prueba rápida, marque 2″. Es el mensaje pregrabado que cualquiera que llame a Suiza Lab podrá escuchar actualmente. El laboratorio, sin embargo, no está facultado para dicho procedimiento, según confirmó el Instituto Nacional de Salud (INS) a El Comercio.

La primera alerta sobre el caso llegó a través del periodista Beto Ortiz, quien denunció en su programa televisivo haberse realizado una prueba molecular en Suiza Lab, pero cuyo resultado no pudo encontrar en las plataformas web.

La web a la que hace alusión Ortiz es la de Consulta de resultados COVID-19 del Ministerio de Salud (Minsa) e INS donde cualquier ciudadano que se haya realizado un test de descarte en algún laboratorio reconocido por el Estado puede revisar sus resultados mediante su número de DNI y una clave simple.

El Comercio se puso en contacto con tres personas que se habían realizado pruebas de descarte de COVID-19 para comprobar la efectividad de las búsquedas.

En el primer caso, un colaborador de este Diario se practicó una prueba de descarte el 4 de noviembre del 2020 en la Clínica Internacional, y pudimos ver que este aparece registrado en el INS, además existe un PDF disponible con detalles sobre el test.

En dicho documento, además de los datos personales y resultados del examen, se indica el lugar donde se realizó la prueba.

Consulta realizada en la web resultadoscoronavirus.ins.gob.pe. Los datos personales han sido ocultados por El Comercio para preservar el anonimato de nuestras fuentes.

Nuestro segundo colaborador se realizó dos pruebas de descarte con Suiza Lab, la primera fue el 8 de octubre del 2020 y la segunda el día 22 del mismo mes. En ambos casos, el colaborador demostró a El Comercio que las pruebas se realizaron en el local de Suiza Lab ubicado en la avenida Angamos, distrito de Miraflores.

Al consultar el registro del INS, ambas pruebas aparecen registradas. Sin embargo, al revisar el detalle del PDF podemos observar que este indica como lugar de toma de muestra “ Hospital Naval ”.

Según Ortiz, en su caso se produjo una situación similar al especificar el lugar de toma de muestra.

Consulta realizada en la web resultadoscoronavirus.ins.gob.pe. Los datos personales han sido ocultados por El Comercio para preservar el anonimato de nuestras fuentes.

Un tercer caso es el de una colaboradora que se hizo dos pruebas con Suiza Lab, una en noviembre del 2020 y otra en enero de este año. A diferencia de los casos anteriores, una de estas pruebas salió positiva. Al consultar el registro del INS, sin embargo, ninguna de las dos figura.

Consulta realizada en la web resultadoscoronavirus.ins.gob.pe. Los datos personales han sido ocultados por El Comercio para preservar el anonimato de nuestras fuentes.

Voces de los implicados

Tras comprobar que el registro del INS se encuentra operativo, El Comercio intentó comunicarse con Suiza Lab. Primero, a través de su línea abierta, a la que llamamos tres veces pero en todas las ocasiones la llamada concluyó sin contactarnos a alguna operadora.

Finalmente, este Diario intentó tener alguna declaración oficial de algún representante de la empresa, pero hasta el cierre de este artículo ningún vocero de Suiza Lab ha respondido.

Por otro lado, el INS accedió a responder a un cuestionario por correo electrónico. En este asegura que el “Sistema de Gestión de información NETLABv2.0 del Instituto Nacional de Salud - INS, no registra ningún resultado de pruebas moleculares que hayan sido procesados por el laboratorio privado Suiza Lab, considerando que el mencionado laboratorio no cuenta con acceso al NETLABv2.0 por no ser un laboratorio facultado por INS para realizar pruebas moleculares para el diagnóstico de COVID-19″.

Dicho sistema también se encuentra en Internet, abierto al público, y detalla que existen 87 laboratorios aptos a nivel nacional para realizar pruebas moleculares de COVID-19. Ninguno de ellos es el de Suiza Lab, pero sí aparece el Hospital Naval aunque con la precisión de que su laboratorio fue dado de baja el 8 de marzo, según constató El Comercio.

Laboratorios privados de Lima facultados por el INS para realizar pruebas moleculares de detección del SARS-COV-2.

Registro del INS donde figura que el Hospital Naval fue dado de baja el 8 de marzo del 2021.

Con estos resultados, ¿podemos asegurar que Suiza Lab no está autorizado para ofrecer pruebas moleculares? El INS es bastante claro al respecto: “El laboratorio Suiza Lab, no se encuentra facultado por el INS, para realizar la detección molecular del virus SARS-COV-2″, respondió a El Comercio.

Estar facultado por el INS, detalla la institución, no solo permite que el ciudadano pueda acceder al registro a través de su página web, sino que además obliga a tener un único reporte “consolidado por el sistema de vigilancia epidemiológica del Minsa que permitirán analizar el curso de la situación de la pandemia en el país”.

Cabe resaltar que no es la primera vez que el nombre de Suiza Lab está involucrado en cuestionamientos referentes a la pandemia. A mediados de febrero una investigación de Salud con Lupa reveló que la gerenta general y dueña de la empresa, Claudia Gianoli Keller, y su entorno (entre familiares y trabajadores de Suiza Lab) figuraban en la relación de 487 personas que recibieron de forma irregular las dosis de Sinopharm en el denominado Vacunagate.

