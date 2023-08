Los comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima levantaron el paro indefinido luego que la Empresa Municipal de Mercados S.A. (Emmsa) anuncie la eliminación del cobro de siete soles por tonelada y en su lugar solo se pagará 10 soles por la salida de camiones desabastecedores.

“La buena noticia es que tenemos luz verde. Conjuntamente con los comerciantes elevamos una propuesta al directorio para aprobar esta nueva medida que modifica nuestro tarifario y que es el resultado del consenso con los comerciantes de los más del 70% de los rubros aquí presentes”, dijo Rosa Luisa Ebentreich Aguilar, gerenta general de EMMSA en diálogo con RPP Noticias.

“Por derecho de ingreso a camiones con productos para el abastecimiento en el mercado, pasamos a cobrar de 7 a 8 soles por tonelada. Para los camiones vacíos, dos soles. Y, para los desabastecedores, una tarifa única, independiente de la carga, de 10 soles”, agregó.

Tras ello, resaltó que el paro de siete días convocado por los comerciantes se levantó. Esto tras la firma de un acta que no tiene condicionamiento de por medio. Asimismo, indicó que no habrá problemas de desabastecimiento de alimentos en Lima y que por ende no habrá incremento de precios.

“No especulemos con los precios, no va a haber ningún incremento. Los precios obedecen a la estación y temporalidad en la cual nos encontramos ahora. Los comerciantes también han anunciado que los productos que se venden aquí tienen los precios más bajos de Lima”, dijo.