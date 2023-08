La madrugada del viernes, 4 de julio, sujetos desconocidos detonaron un explosivo frente a una vivienda ubicada en la avenida 1 de Mayo, en Manchay, en el distrito de Pachacamac. Los familiares aseguraron no tener problemas con nadie y mucho menos han recibido amenazas.

“Yo no tengo nada que ver con nadie, no me explico todo lo que ha pasado. [¿Alguna de las personas que vive con usted ha recibido amenazas?] No nada, nosotros trabajamos tranquilos”, dijo una de las víctimas a América Noticias.

Debido a la fuerte explosión las ventanas, de la vivienda de cuatro pisos, quedaron completamente rotas al igual que el vehículo de la familia que quedó muy dañado e inservible. La detonación también causó daños en algunas casas vecinas.

MIRA EL VIDEO Detonan explosivo frente a viviendas

Hasta el lugar llegaron agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y atendieron la emergencia. Tras las pesquisas determinaron que la detonación fue producto de tres explosivos.