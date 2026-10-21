Médicos de EsSalud reconstruyen vía digestiva de paciente en cirugía de 10 horas
Médicos de EsSalud reconstruyen vía digestiva de paciente en cirugía de 10 horas
Por Redacción EC

Jorge Chuquín, a sus 43 años, pasó casi un año sin poder comer por la boca debido a una grave lesión en el esófago. Gracias a una compleja intervención realizada por especialistas del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud, él recupera progresivamente la capacidad de alimentarse y la esperanza de retomar su vida cotidiana.

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